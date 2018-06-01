Названа дата выборов губернатора Псковской области

Депутаты областного Собрания дали старт избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области. Выборы назначены на 9 сентября 2018 года – соответствующее постановление регионального парламента принято в ходе 21-й сессии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного парламента.

Право областного Собрания назначать выборы руководителя высшего исполнительного органа государственной власти области определено Уставом Псковской области и Избирательным кодексом региона. Согласно законодательству сделать это необходимо не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, выборы главы региона связаны с досрочным прекращением полномочий экс-губернатора области Андрея Турчака – соответствующий Указ Президента РФ был подписан 12 октября 2017 года.