Грабителей, избивших женщину ради сумки, предстанут перед псковским судом

До семи лет лишения свободы грозит псковичам, обвиняемым в грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Пскове вечером 21 мая 2018 года двое мужчин, 1987 и 1997 годов рождения, у дома по улице Первомайской обратили внимание на женщину средних лет с сумкой. Они решили эту сумку похитить. Подошли к незнакомке, ударили ее несколько раз по лицу и отобрали сумку, а затем скрылись.

В сумке злоумышленники обнаружили кошелек с деньгами, органайзер с паспортом, водительскими правами и другими документами, мобильный телефон, планшет, ключи. Всего здесь находилось имущества на общую сумму более 38 тысяч рублей. Похищенным приятели распорядились по своему усмотрению.