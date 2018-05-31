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Культура

Гастроли Псковского драмтеатра продолжатся в Санкт-Петербурге

31 мая 2018 года, 17:56

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашен принять участие в XIX Международном театральном фестивале «Радуга» в Санкт-Петербурге.

1 июня на сцене Большого театра кукол в Северной столице в 16.00 и 19.00 будет показан спектакль «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд.

Яркая сценическая фантазия по мотивам рассказа Чехова вызвала интерес не только в Пскове, но и в театральной России. Напомним, что 24 мая спектакль был с успехом представлен на престижнейшем фестивале «Черешневый лес» в Москве.

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