Михаил Ведерников отчитался о работе администрации за 2017 год (СТЕНОГРАММА)

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 31 мая в рамках 21-й сессии Псковского областного Собрания депутатов выступил перед парламентариями с традиционным отчетом о деятельности администрации региона в 2017 году. «Псковская правда» публикует полный текст выступления Михаила Ведерникова.

«Уважаемый Александр Алексеевич! Уважаемые депутаты! Представляю вашему вниманию отчёт о деятельности Администрации Псковской области за 2017 год. С учётом того, что в прошлом году я отработал всего 3 месяца, свое выступление я построил не только на основе сухой статистики, но и моём видении основных направлениях развития нашей области. 2017 год во многом стал для Псковской области знаковым. Несмотря на многочисленные сложности, Администрации области вместе с Псковским областным Собранием депутатов удалось реализовать целый ряд проектов, которые для области стали первыми в своём роде за долгие годы. Так, в конце прошлого года первое предприятие-резидент особой экономической зоны «Моглино» приступило к выпуску продукции, что стало фактическим началом работы инструмента ОЭЗ в Псковской области. В Борисовичах была открыта первая за 25 лет новая школа. На очереди – новое образовательное учреждение в Великих Луках, уже ведется работа по подготовке участка для новой школы в Дно. В области при поддержке «Газпром» началось самое крупное строительство спортивных площадок за последние 20 лет: было введено 8 объектов общей стоимостью 16 млн рублей каждая. Это современная спортивная инфраструктура, которая дает принципиально новые возможности для занятия спортом как школьникам, так и жителям городов и районов. Средства на реставрацию Домов культуры получили 22 муниципалитета. В 8 населённых пунктах были построены кинотеатры. В конце прошлого года впервые за 25 лет начала работать санавиация, которая уже помогла нашим врачам спасти более 70 жизней. Благодаря проделанной работе в этом и ряде других направлений, в Псковской области слово «впервые» стало часто звучать в позитивном ключе. В наших силах и планах превратить это в привычку. Тем не менее, несмотря на положительные тенденции, нужно быть объективными и честными. Стоит признать, что целый ряд сложных и труднорешаемых проблем перекочевал в 2018 год. У нас скопился почти миллиардный долг перед «Газпромом», мы должны МРСК, «Ростеху», ресурсоснабжающим организациям в муниципалитетах, очень сложное финансовое положение в псковском «Горводоканале», большие долги у «Псковпассажиравтотранса», «Псковавиа» и ряда других органзаций. Совокупный объем этих и других долгов составляет порядка 5 млрд рублей. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения задолженностей и неукоснительно его выполнять. Из года в год не хватает средств на льготное лекарственное обеспечение жителей области в полном объёме. Подавляющее большинство социальных учреждений области нуждается в ремонте. Далее я остановлюсь на этом подробнее. Нет никакого смысла драматизировать, но работы нам предстоит, действительно, очень и очень много. Для решения этих вопросов нужны дополнительные источники финансирования. Важно использовать все возможности: увеличивать собственную доходную базу, вести активную работу по привлечению средств из федерального бюджета, привлекать всевозможные фонды и профессиональные институты, внедрять практику государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, использовать самые передовые практики и технологии. Это очень сложная и серьезная работа, требующая профессионального подхода, полной самоотдачи и объединения всех усилий. И в этом отношении, уважаемые депутаты, я рассчитываю на вашу поддержку.

ФИНАНСЫ

Начать отчёт я бы хотел с одной из самых сложных тем для Псковской области – госдолга. Он сохраняется на очень высоком уровне: на 1 января 2018 года он составил 16,4 млрд рублей или 101,7% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. Только в 2017 году на обслуживание долга из областного бюджета было выделено 922 млн рублей. Это одна из главных проблем региона, требующая решения. Мы активно работаем над замещением коммерческих кредитов бюджетными. Только в течение 2017 года были рефинансированы 5,3 млрд рублей. Это направление мы продолжили и в 2018 году, заместив на сегодняшний день ещё 1,9 млрд рублей. К сожалению, на федеральном уровне программа замещения коммерческих кредитов бюджетными завершена. Однако мы будем продолжать искать возможности снизить долговую нагрузку и не только внимательно следить за новыми инструментами поддержки Правительства, но и принимать в их формировании активное участие. В 2017 году доходы консолидированного бюджета составили 31,2 млрд рублей, показав рост по сравнению с 2016 годом на 3,4%. Положительная динамика роста собственных доходов сложилась по двум основным бюджетообразующим налогам: налогу на доходы физических лиц - на 4,2% и налогу на прибыль - 4,1%. На уровне 2016 года остались налоги на совокупный доход и налоги на имущество. У нас социально ориентированный бюджет: почти 60% общего объема расходов. Но, несмотря на положительные тенденции, свои социальные обязательства в 2017 году мы выполнили с большим трудом и не без помощи федерального центра. Общий объём расходов составил 32,9 млрд рублей. Если говорить об их структуре, то заметные изменения можно отметить в сфере культуры (рост почти на 10%) и ЖКХ (выросли почти на треть). Детали представлены на экране. Отмечу, что изменения по разделам «Здравоохранение» и «Социальная политика» носят больше технический характер и отражают перераспределение федеральных средств: из одной категории в другую перешли межбюджетные трансферты федеральному фонду на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Так или иначе, в своей работе мы должны отталкиваться от того, что в регионе почти половина населения – порядка 300 тыс человек – являются получателями социальных льгот. В сложившихся условиях это означает, что региону совершенно необходимо увеличивать собственную налоговую базу для выполнения своих обязательств. Таким образом, задачей номер 1 является создание сильной экономики, которая сможет выдержать сложившуюся нагрузку.

ЭКОНОМИКА

2017 год принёс Псковской области положительную динамику по направлениям промышленного и сельскохозяйственного производства, роста инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли. Промышленность области обеспечила 22% ВРП, показав рост на 4,1%. Этот показатель заметно выше среднероссийского (1%). Объём отгруженной продукции обрабатывающим сектором в 2017 году составил 91,4 млрд рублей, рост составил 3,4%. Драйверами экономики постепенно становятся особая экономическая зона «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер, который по итогам 2017 года был признан Минпромторгом России лидером эффективности в стране. Он включает в себя 19 производственных предприятий, 7 из которых располагаются в городе Пскове. В настоящее время Кластер реализует два проекта общей стоимостью 1,7 млрд рублей, которые до конца года дадут еще 287 рабочих мест. Эти точки роста мы будем поддерживать и развивать в сотрудничестве с компетентными организациями, с которыми уже подписали соответствующие соглашения. Так, Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков взяла на себя миссию по продвижению ОЭЗ «Моглино» и привлечению инвесторов в Псковскую область. Она же поможет развивать межрегиональное сотрудничество, что дает дополнительные возможности для промышленной кооперации и повышения доли импортозамещения при производстве продукции. Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга» разработает «дорожную карту» по развитию композитной отрасли Псковской области, а также определит пилотные проекты и первоочередные задачи по работе в этой сфере. В первую очередь, организация займётся развитием системы подготовки кадров: научных, инженерно-технических и управленческих. 2017 год стал фактическим стартом для «Моглино», где заработало первое предприятие, завод по производству краски финской компании Nor-Maali. Всего же на данный момент в зоне зарегистрировано 9 резидентов, 4 из которых добавились в прошлом году. В общей сложности 9 резидентов планируют вложить 4,7 млрд рублей и создать 778 рабочих мест. В 2018 году присоединились ещё два потенциальных резидента с общим объёмом инвестиций 13,4 млрд рублей. Интерес к зоне остается достаточно высоким и текущая динамика позволяет с уверенностью предположить, что в скором времени площадка будет полностью заполнена, что даст нам возможность перейти к реализации «второй очереди» проекта – индустриальному парку «Ступино». Также хочу отметить, что мы сейчас активно прорабатываем вопрос использования после 2021 года площадки Дедовичской ГРЭС. Мы рассматриваем три возможных сценария: - Сохранение в нынешнем виде (скорее всего это маловероятно). - Вывод ГРЭС в изолированный режим и создание на её основе кластера или технопарка, который бы гарантированно потреблял мощности электростанции. На данный момент мы ведём переговоры с федеральным центром о возможности получения этой территорией особого статуса, который дал бы будущим резидентам дополнительные налоговые федеральные льготы. - Перераспределение лимитов газа для ГРЭС – это третий вариант в пользу производителей сжиженного газа. У нас есть потенциальные инвесторы для этого сценария, которые, при условии гарантии получения лимитов в 2021 году, готовы уже в 2019 году начать строительство предприятий, при этом общий объем инвестиций может составить до 20 млрд рублей. Расширить возможности региона, повысить транспортную доступность для жителей, улучшить логистику для бизнеса, помогут ещё два проекта ближайшего будущего. Во-первых, мы подписали соглашение с «РЖД» по организации на территории Псковской области транспортного хаба. В завершающей стадии находятся переговоры по запуску скоростного поезда «Ласточка» в направлении «Псков – Санкт-Петербург». Более того, мы прорабатываем вопрос расширения маршрута до Великого Новгорода с нашей стороны, и до Карелии - со стороны Санкт-Петербурга. Кстати, до недавнего времени «Российские железные дороги» тоже находились в списке кредиторов Псковской области, но буквально позавчера мы погасили последние 8 млн рублей долга, что создаёт для нас хорошую площадку для дальнейшего сотрудничества. Во-вторых, была проведена огромная и очень сложная работа по сохранению и финансовому оздоровлению «Псковавиа». Вопрос по судьбе компании поступал от фракции «Единая Россия», и я подробно остановлюсь на этой теме. Отмечу, что большие долги предприятия по заработной плате, перед налоговой, перед поставщиками услуг, собственниками воздушных судов вынудили нас в добровольном порядке приостановить действие лётного сертификата. Даже на таких условиях нам понадобилось приложить большие усилия, чтобы сохранить сертификат, но, так или иначе, мы выиграли время на устранение замечаний Росавиации. Был переизбран совет директоров, наведен порядок с зарплатами руководству компании, взята под контроль финансовая деятельность предприятия. Готовим возможность захода самолетов вторым курсом. Соответствующие мероприятия по вырубке леса сейчас проводятся на территории аэропорта. На сегодняшний день в завершающей стадии находится проект Указа Президента о приватизации «Псковавиа». Мы уже ведем переговоры с потенциальным инвестором, который готов выступить оператором Аэровокзального комплекса, в течение месяца в аэропорту появятся пожарная машина, трап и наземный блок питания. Это позволит принимать полноценные самолеты и устранить ряд замечаний Росавиации. Уже появились предложения по лётной части: мы обсуждаем возможность объединения активов с Администрацией Ненецкого автономного округа и создания объединенной компании; готовим переговоры с авиакомпанией S7 на выполнение регулярных полетов по направлению «Псков-Москва». В ближайшее время «Псковавиа» будет возвращен топливо-заправочный функционал. Это даст дополнительные возможности для финансового оздоровления компании. Так что у нас есть все основания предполагать, что компания будет сохранена, а авиасообщение в регионе будет возобновлено. Псковская область вошла в число 20 пилотных субъектов Российской Федерации, отобранных Российским экспортным центром, в которых в 2017 году внедрялся Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. По итогам 2017 года все базовые инструменты РЭЦ были реализованы. На Петербургском международном экономическом форуме были обозначены контуры будущей политики по развитию кадров. Вместе с Агентством стратегических инициатив и Агентством развития профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия» в регионе будет внедрён региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Наконец, в области проведена большая работа по поддержке малого и среднего бизнеса, хотя её недостаточно и назвать исчерпывающей ее нельзя. В ближайшее время важно проработать действующие механизмы поддержки этой сферы с привлечением самих предпринимателей. Мы должны сократить число проверок, исключить поборы и убрать административные барьеры, максимально сократить сроки прохождения бумаг и документов, обеспечить открытую работу со стороны Администрации области и муниципалитетов. Все это – открытый диалог с бизнесом, активная работа с Агентством стратегических инициатив, позволило нам подняться в национальном рейтинге на несколько десятков пунктов и занять 36-е место.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Хорошие результаты в Псковской области показал и аграрный сектор. Объем продукции сельского хозяйства составил более 35 млрд рублей, рост к предыдущему году - 11,2% (для сравнения, по России - 2,4%, по округу - минус 2,6%). Регион на протяжении последних пяти лет занимает 1-е место по росту производства скота и птицы в СЗФО. Область, несмотря на тяжёлые погодные условия в прошлом году, получила хороший урожай, а также повысила уровень обеспеченности по ряду основных категорий продуктов. На поддержку агропромышленного комплекса в 2017 году было направлено 1,9 млрд рублей, из которых 315 млн рублей – средства областного бюджета. Суммарный объем инвестиций в сельское хозяйство составил более 2 млрд рублей. Продолжается реализация инвестпроекта компании «Великолукский свиноводческий комплекс». Он будет достроен к 2020 году, его общая стоимость составит 50 млрд рублей. На сегодняшний день в рамках этого проекта уже создано 2 тыс 830 рабочих мест. В прошлом году комплекс вошёл в ТОП-20 производителей свинины в России. В отрасли мясного животноводства достойны внимания и такие предприятия, как «ПсковАгроИнвест» – рост к предыдущему году – 13%, «Идаванг» – 7%, «Племрепродуктор Назия» (бывшая Псковская птицефабрика) рост производства составил 6% к 2016 году. В растениеводческой отрасли хотелось бы выделить следующие хозяйства: ООО «Подлипье» (Опочецкий район), вернувшее в сельскохозяйственный оборот порядка 1 тыс га непригодных для пахоты земель; ООО «Тригорское» Пушкиногорского района, которое ввело в оборот только в прошлом году 4,5 тыс га сельскохозяйственных земель; КФХ Громова (Печорский район) – в прошлом году хозяйство совместно с французскими партнерами начало выращивание пивоваренного ячменя на площади 200 га. С 2017 года в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» в 14-ти хозяйствах области были подготовлены к дальнейшей обработке 11,8 тыс га сельскохозяйственных земель. Крестьянские и фермерские хозяйства в нашем регионе тоже активно развиваются. Они продолжают получать грантовую поддержку: в 2017 году такую поддержку получили 9 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы. Как показывает опыт общения с работниками отрасли, конечно, эти цифры ничтожно малы. Мы сегодня прорабатываем возможные варианты донастройки текущей системы и выделения новых субсидий. Предлагаю, уважаемые депутаты, вместе внимательно поработать над этим вопросом при формировании бюджета на 2019 год.

ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И в промышленности, и в сельском хозяйстве можно увидеть признаки будущего роста. Однако дальнейший рост должен быть подкреплен стабильной демографической базой, чтобы банально было кому и ради кого работать. Проблемы в сфере медицины являются наиболее острыми. Долгие годы Псковская область оставалась регионом с одним из худших показателей по соотношению смертности и рождаемости. На примере нашего региона даже изучался феномен «депопуляции», что достаточно ярко характеризует сложившуюся ситуацию. Однако можно точно сказать, что мы ушли от точки «невозврата». Сейчас Россия вошла в демографическую яму, которая, по прогнозам экспертов, продлится до 10 лет. Псковская область на этом фоне не исключение: и наши показатели рождаемости упали на 14,4%. По стране показатель упал на 11%. Особенно важной новостью становится снижение младенческой смертности. В 2012 году коэффициент равнялся 10, в 2015 — 7,7, в 2017 году – 5,3. Это лучший показатель за всю историю области. Уверен, сохранить эту тенденцию поможет новый Перинатальный центр. Главное проблемное место нашего здравоохранения, как вы знаете, заключается в кадровом дефиците и, как следствие, доступности и качестве медицинских услуг. Эту тему, в том числе, подняли депутаты фракций «Единая Россия» и «Яблоко». К сожалению, в этом направлении негативные тенденции только предстоит переломить. Сейчас после целевого обучения в регион возвращается далеко не так много молодых врачей, как нам бы этого хотелось. Если в 2013 году этот показатель равнялся 78,8%, то в прошлом году – уже 62,1%. Справедливости ради нужно отметить, что и общее число целевиков было увеличено в 2 раза, с 19 до 41, но для решения проблемы этого, конечно, недостаточно. Псковской области, даже с учётом всех существующих программ поддержки, чрезвычайно сложно конкурировать с соседями - Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, с частными клиниками – особенно, с точки зрения зарплат. А значит, необходимо расширять спектр мер, направленных на повышение привлекательности наших медицинских учреждений для специалистов, прежде всего, молодых. Также нужно внимательно проработать новые меры поддержки и профессионального развития для необходимых кадров, такие как: возможность выкупа служебного помещения; организация конференций; помощь в посещении федеральных и зарубежных обучающих мероприятий, грантовая поддержка, в том числе за счет проведения профессиональных конкурсов. Уже сейчас Администрацией области организованы денежные выплаты студентам-«целевикам», предоставляется служебное жилье медицинским работникам, действуют льготная ипотека, «подъемные», компенсация платы за жилье и коммунальные расходы, проводятся конкурсы профессионального мастерства. Одним из главных долгосрочных решений является открытие в Псковском государственном университете с 1 сентября этого года собственного лечебного факультета: по 20 мест на специальности «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» и «Лечебное дело». С 2019 года планируем силами студентов закрыть все вакансии врачей-лаборантов и медицинских статистиков, к 2024 году получат дипломы врачи клинических специальностей. Нам вместе надо внимательно изучить опыт других регионов и принять актуальную программу привлечения медицинских кадров на ближайшие несколько лет. Часто поступают вопросы о судьбе врачебно-физкультурного диспансера. Тема уже всем набила оскомину, и пора расставить точки над i. На 2018 год средств для реализации этого проекта в бюджете не заложены. И, если мы и заложим их в 2019 году, то не в полном объеме. Но при этом у нас уже есть полностью перестроенное под необходимые задачи помещение. Я предлагаю утвердить пошаговый план действий по вводу диспансера в эксплуатацию и постепенно начинать его реализовывать, приглашая частные компании занимать существующие площади в рамках единой концепции на базе государственно-частного партнерства. Мы как администрация можем взять на себя реализацию такой задачи, а вы – проконтролировать своевременное выполнение планов. Пошаговое решение вопроса несравнимо лучше, чем потенциальный двух-трёхлетний простой. Также хочу отдельно остановиться на результатах реструктуризации и оптимизации учреждений здравоохранения, которые проводились в 2012-2017 годы. Это был вопрос от фракция «Яблоко». В 2012 году, до проведения оптимизации, в регионе насчитывалось 63 учреждения здравоохранения (включая муниципальные). В результате оптимизации 31 медицинская организация была «укрупнена» в 14. При этом ни один объект здравоохранения закрыт не был. Экономия финансовых средств за два года составила 218 млн рублей, которые были направлены на повышение уровня оплаты труда отдельных категорий медицинских работников. Одноканальное финансирование позволило снизить нагрузку областного бюджета на содержание учреждений, реализующих территориальную программу ОМС при одновременном увеличении субвенций с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 6,8 млрд рублей в 2018 году (то есть практически в 2,5 раза). В сложившихся обстоятельствах при наших условиях бюджета этот шаг был вынужденной, но, наверное, необходимой мерой. Хотя я уверен, что возможности для оптимизации сейчас полностью исчерпаны. Сегодня мы делаем ставку на развитие качества медицинских услуг в регионе, а также обеспечения их доступности для всех жителей области. Это не только санавиация, о которой я говорил в начале отчёта, но и реконструкция, и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. После переговоров на федеральном уровне, мы получили средства на строительство ФАПов для 16 районов области: на это предусмотрено порядка 240 млн рублей. На эти же средства будут приобретены 2 мобильных ФАПа для Опочецкой и Стругокрасненской межрайонных больниц.

ОБРАЗОВАНИЕ

На примере здравоохранения можно увидеть, что образование – важнейшая составляющая будущего. Дефицит квалифицированных кадров в регионе – тема, требующая отдельного обсуждения. Два основных тренда прошлого года: строительство новых образовательных учреждений и расширение возможностей для дополнительного образования. Важнейшим событием прошлого года стало завершение строительства школы в Пскове с проектной мощностью 1 тыс 350 мест и стоимостью более 1 млрд рублей. Построена школа в Великих Луках на 825 мест. Кроме того, на 2018-2020 годы запланировано строительство еще двух учреждений: в Дно на 400 мест и в Великих Луках на 800 мест. Общая стоимость всех этих проектов - почти 1,5 млрд рублей – это крупные и долгожданные объекты. Да, сохраняется хронический дефицит финансирования, в особенности, в отношении капитального ремонта школ. Некоторые учреждения остаются в состоянии, которое сложно назвать даже удовлетворительным. Но каждый вопрос прорабатывается индивидуально, мы ни о ком не забываем. Для глобального решения нам необходима помощь федерального центра. К сожалению, буквально каждая школа в районах требует ремонта, и сейчас мы точечно выделяем средства в наиболее сложных ситуациях. В текущем году Локнянская, Ильинская, Красногородская, Новохованская школы и Невельская гимназия получат финансирование на капитальный ремонт кровли вне очереди. Все эти работы планируется закончить до начала учебного года. Мир сегодня диктует нам свои условия. Чтобы сохранять систему образования актуальной, нам нужно развивать дополнительные современные курсы профориентации. Разработан Комплекс мер по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы. На приобретение оборудования в 2018 году уже выделено 83,1 млн рублей, в том числе 77,3 млн – из федерального бюджета. Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2018 года. В 2018 году пять новых центров робототехники будут созданы на средства Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, который выиграл Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник». Этим направлениям мы тоже будем оказывать всяческую поддержку. Актуальным остается вопрос с очередностью в детские сады в городах Псков, Великие Луки и Псковском районе. В 2018-2019 годах планируется ввести не менее 680 дополнительных мест для детей раннего возраста, в том числе за счет строительства новых детских садов. Псковской области на эти цели выделены федеральные средства в размере 398 млн рублей, из них в этом году - 244 млн рублей, в следующем – 154,8 млн рублей. В сфере патриотического воспитания в Псковской области работает более 200 различных организаций, которые включают в себя военно-патриотические клубы, поисковые отряды и объединения, историко-краеведческие кружки, клубы исторической реконструкции и другие. Осуществляется развитие и поддержка молодежного волонтерского движения. В добровольческую деятельность вовлечено около 20 тысяч молодых граждан, проживающих в Псковской области, что составляет около 15% от общего количества молодых жителей региона. Без срывов прошла летняя оздоровительная кампания детей в 2017 году, на организацию детского отдыха было выделено 71,7 млн рублей. На базе 169 лагерей отдыха отдохнули 20 тысяч детей школьного возраста. В текущем году мы сохранили эти параметры, но, если быть честным, все наши детские лагеря устарели и морально, и физически. Считаю необходимым провести ревизию и выбрать среди них 1-2 учреждения, найти возможности обновить их материально-техническую базу и организовать круглогодичную работу с обширной образовательной программой для детей. Соответственное поручение я уже дал 29 мая в Невельском районе на выездном совещании по организации летнего детского отдыха.

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В 2017 году численность жителей области, систематически занимающихся спортом, выросло почти до 175 тысяч человек, что составило почти 30% от всего населения. Регион вошёл в число лидеров среди субъектов, реализующих Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Благодаря участию в федеральной целевой программе Минспорта России удается совершенствовать материально-техническую базу спортсменов по базовым видам спорта и обеспечивать их участие на всероссийских и международных соревнованиях. В 2017 году на эти цели было выделено более 8 млн рублей. Также в 2017 году благодаря взаимодействию Администрации области с ПАО «Газпром» в 8 муниципальных образованиях области построены современные пришкольные стадионы. Объём привлеченных инвестиций на это строительство составил 128 млн рублей. В Великих Луках строится ФОК с ледовой ареной и бассейном. Объем привлеченных средств составляет 737 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе. На встрече мы договорились с Алексеем Борисовичем Миллером (председатель правления, зампредседателя Совета директоров ПАО «Газпром», - прим. ред.) о продолжении этой работы, но для этого нам нужно сделать принципиальные шаги в сторону снижения задолженности за поставленный газ. На данный момент регион должен 930 млн рублей, и, как вы понимаете, приниматься за снижение этого показателя нужно максимально оперативно. Нам удалось получить средства из резервного фонда Правительства на завершение работ по Центру подготовки велосипедистов в Великих Луках, строительство которого не было закончено в 2017 году из-за несоблюдения подрядчиком условий муниципального контракта. В целях развития футбольных традиций в 2017 году сразу двум клубам были выделены субсидии на общую сумму 17 млн руб на возмещения затрат, связанных с обеспечением детско-юношеских команд. Хочу подчеркнуть, что данные меры поддержки также отражены в бюджете 2018 года. Вообще, развитие футбола для Псковской области является одновременно и приоритетной задачей, и вызовом, так как необходимых, достаточных средств в региональном бюджете мы найти не сможем. На данный момент рассчитываем на поддержку наших команд социально ответственным бизнесом региона. Соответствующие переговоры уже ведутся.

СФЕРА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМ

Одним из ключевых направлений развития Псковской области является развитие культуры и туризма. Крупные мероприятия, которые пройдут в области в ближайшие годы, – это не только повод встретить гостей, но ещё и хорошая возможность преобразить наши города и сделать жизнь в регионе более комфортной, интересной и насыщенной. Полезным опытом стала подготовка на новом уровне Пушкинского праздника поэзии, к которой подключились лучшие федеральные эксперты. Запланирован ряд интересных мероприятий к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. И главное – область готовится принимать Ганзейский фестиваль, подготовка к которому ведётся всё активнее. От фракции ЛДПР поступил вопрос о готовности области принять Ганзейские дни. Отвечаю: если судить по итогам последнего заседания оргкомитета по подготовке к фестивалю, нам предстоит ещё много работы. На наших плечах лежит очень большая ответственность, и совершенно необходимо продолжать качественную подготовку по всем направлениям. Есть и заметные успехи. Удалось на федеральном уровне получить принципиальную поддержку по вопросу завершения реконструкции стадиона «Машиностроитель» - ключевой площадки мероприятий Ганзы, а в этом случае речь идёт о 750 млн рублей. Кроме того, на территории праздничного пространства фестиваля планируется отремонтировать 109 зданий, фасады которых требуют незамедлительного ремонта (в том числе 38 зданий, являющихся объектами культурного наследия). Мы договорились на уровне Правительства, и есть решение о выделении 0,5 млрд рублей в качестве поддержки из федерального центра. В ремонт этих фасадов не входят фасады государственных учреждений, располагающихся на территории Псковской области. Соответствующее поручение Правительством дано — эти здания будут приводиться в порядок за счет средств учреждений. Также хочу отметить, что в работу по организации фестиваля влилось большое количество активной молодёжи, в том числе в рамках проекта «Команда 2018». Есть много интересных проектов, так что, думаю, гостей будет, чем удивить. При этом стоит сказать, что нам предстоит ещё проработать логистику для иностранных туристов, провести анализ существующего гостиничного комплекса, возможности для питания, транспортной доступности, провести мероприятия по благоустройству Пскова. Всё это в рабочем порядке будем решать в течение года. Я поручил, начиная со следующего заседания оргкомитета, распределить оставшуюся работу по направлениям, и за каждым закрепить ответственного. По всем направлениям будут регулярные отчёты. От нас требуется системная профессиональная работа, и я вижу только такой способ её обеспечить. Говоря о крупных проектах в сфере культуры прошлого года, стоит также отметить, что в 2017 году завершены работы по реконструкции и техническому переоснащению Великолукского драматического театра – важнейшего культурного центра южной столицы области. Кроме того, начата реконструкция и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Одним из достижений года стало расширение процесса модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений культуры: театров, Домов культуры, библиотек – в том числе расположенных на селе. Работа велась на 75 объектах. Общий объем вложений составил 200 млн рублей. Серьезной поддержкой для региона в этой части являются федеральные субсидии, которые предоставляются в рамках проектов партии «Единая Россия»: «Местный Дом культуры», «Театры малых городов». Общий объем с учетом софинансирования составляет 37 млн рублей. В 2017 году открыт Дом культуры в Пыталово, который отсутствовал в городе более 20 лет. Дом культуры оснащен современным техническим оборудованием. В 2018 году эти проекты получили свое продолжение: финансирование в размере порядка 30 млн руб. Субсидии по модернизации Домов культуры и поддержку театров будут направлены в 22 муниципалитета области. В 2017 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» была решена проблема 30-летнего отсутствия концертного зала в поселке Бежаницы. Завершено строительство пристройки к Дому культуры. Стоимость проекта - 70 млн рублей Псковская область в составе 4 регионов прошла конкурсный отбор и стала участником проекта Министерства культуры и Всемирного Банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В 2017 году начаты и будут реализованы до 2020 года долгожданные крупномасштабные реставрационные проекты «Больших окон», которые включают в себя подпроекты: «Музейный квартал», «Покровская башня», «Варлаамовский угол», «Двор Постникова». Наконец, хочу поздравить жителей Опочки: на этой неделе заявка на благоустройство городского вала в городе стала одним из 80 победителей Всероссийского конкурса проектов в малых городах. Территория Вала будет благоустроена на сумму 50 млн рублей. Проводимая работа уже приносит свои плоды: после запуска Туристско-рекреационного кластера «Псковский» динамика доходов от туристических организаций говорит сама за себя – с 2015 года оборот отрасли в регионе вырос на 62%. Культурная жизнь в регионе становится более насыщенной, а туризм в Псковской области уверенно набирает обороты и становится новой точкой регионального экономического роста.

ДОРОГИ

Пожалуй, одним из главных факторов, определяющих желание жить и работать в регионе, является благоустройство. Я использую это слово в широком смысле, подразумевая всё, что окружает человека. И тут нужно признать, что некоторые сферы требуют принципиально новых решений, так как ситуация в них сложилась неудовлетворительная. Существенного внимания региональной власти требует проблема финансирования дорожных работ. Капитальный ремонт дорожной сети оценивается в 15,3 млрд рублей, из которых до сих обеспечены лишь 14%. Думаю, что даже эти 14% используются недостаточно эффективно. Я много езжу по области, и мне совершенно непонятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе. К нормативному состоянию дороги мы таким образом не приведем, а заново делать придётся очень скоро. Результат такой: 90% федеральных дорог в области соответствуют нормативам. Среди региональных этот показатель равен 29%, что уж говорить про районные. Считаю, что сложившийся подход нужно категорически пересмотреть и внимательно посмотреть, как прописываются условия конкурса в том числе. Одним из решений станет передача части региональных трасс в федеральную собственность, а также изменение структуры взаимоотношений с «Псковавтодор» – эти направления сейчас прорабатываются.

ЖКХ

В сфере ЖКХ остро стоит вопрос необходимости урегулирования вопроса накопленной ранее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, которая составляет 136 млн рублей. Достичь максимально быстрого прогресса по этому направлению возможно за счет запланированной работы по инвентаризации предприятий ЖКХ, поиску внутренних резервов и выработки мер по повышению эффективности их деятельности. Кроме того, прорабатывается вопрос создания единой бухгалтерии для муниципальных предприятий с целью централизации их работы и оптимизации их расходов. Хотя, конечно, в первую очередь нужно искать средства на выплату субсидий. В 2017 году на территории 5 муниципальных образований области введены в эксплуатацию 8 новых объектов теплоснабжения. Благодаря проведённым ранее мероприятиям по модернизации коммунальной инфраструктуры, Псковская область сохраняет низкий уровень аварийности на системах теплоснабжения и занимает 3 место среди регионов Северо-Западного федерального округа. Также я бы хотел отдельно остановиться на двух темах — это газификация и водоснабжение – так как они вызывали у вас много вопросов. Интерес к будущему этих направлений понятен – это важнейшая работа для создания комфортных условий жизни в Псковской области. Начнём с газификации. Она осуществляется в соответствии с утвержденной «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Псковской области». По программе «Газпром» обеспечивает строительство подводящих межпоселковых газопроводов, а Администрация области – распределительных газопроводов внутри населенных пунктов. До 2020 года «Газпромом» планируется вложить в газификацию региона порядка 881 млн рублей. В рамках исполнения обязательств Администрация должна предложить софинансирование в размере 670 млн рублей. На сегодняшний день с нашей стороны предусмотрены лишь лимиты на мероприятия по газификации в размере 15 млн рублей на исполнение обязательств прошлых лет. Мы договорились с «Газпромом» о создании совместной рабочей группы, которая заново проанализирует реальное положение дел, пересмотрит график погашения задолженности и актуализирует план газификации Псковской области. Можно сказать, что скорость газификации во многом будет зависеть от результатов этих переговоров и соблюдения нами будущих планов погашения долгов. Что же касается водоснабжения, оно остаётся серьёзной проблемой для всех регионов, в особенности, для Пскова. В 2011 году была начата реализация инвестиционного проекта псковского «Горводоканала» за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. Гарантия на сумму 494 млн рублей, выданная под этот кредит Администрацией области, всё ещё остаётся в составе государственного долга. Ситуация сложная. В настоящее время без федеральной поддержки возможности областного бюджета не позволяют осуществить финансирование подпрограммы «Чистая вода Псковской области», и, признаюсь, мы с очень большим трудом гасим проценты по взятому кредиту. Частично программа может быть продолжена за счет средств гранта, привлеченного в рамках проекта «Чистая вода для регионов Программы» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» 2014-2020 годов. Финансирование проекта составляет 3,4 млн евро (238,0 млн рублей).

СФЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Главной задачей, которую мы перед собой ставили на 2017 год, являлось сохранение в полном объеме социального пакета. Эта задача была выполнена. В 2018 году все виды социальной поддержки также сохранены. Общий объем финансирования на 2017 год по разделу «Социальная политика» составил 4,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,3 млрд рублей. С 2018 года начались выплаты при рождении первенца. Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей (10 652 рубля), в связи с чем, дополнительно предусмотрено 54,5 млн рублей. Я хотел бы ответить на вопрос фракции «Единая Россия» о финансировании программы «Молодая семья». На данный момент объём средств, требуемых от регионального бюджета, составляет более 1,8 млрд рублей. В 2018 году на эту программу будет направлено 13,8 млн рублей, и пока сложно предположить, когда эта сумма будет кардинально увеличена. Мы продолжаем работать с ликвидацией очередей в направлении обеспечения жилыми помещениями сирот и молодых семей, но, к сожалению, наши возможности в этой среде сильно ограничены. Возможно, дополнительные меры поддержки будут приняты на федеральном уровне. Отдельного внимания заслуживает направление «Доступная среда». Сформированный реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг содержит 53 объекта социальной защиты, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, транспорта, 100% которых имеют оформленные паспорта доступности. Для нужд людей с ограниченными возможностями привлекаются средства федерального, областного и местных бюджетов. С 2015 года по 2017 год на эти цели израсходовано более 26 млн рублей из федерального бюджета, более 17 млн рублей областного бюджета и 350 тыс рублей местных бюджетов. В целях создания условий для обеспечения социальной адаптации пожилых людей в обществе, развития их творческого потенциала в 2017 году продолжена реализация проекта «Университет третьего возраста». На осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны из средств федерального бюджета на 2018 год предусмотрено финансирование в размере 19,5 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 16 ветеранам Великой Отечественной войны. Коллеги, у нас есть обращения от ветеранов и от фракции КПРФ, с просьбой установить льготы и дать особый статус «детям войны». Напомню, что в Псковской области проживают порядка 48 тыс человек, которые попадают под категорию «дети войны». 43 тыс из них – теми или иными льготами уже пользуются. На дополнительные льготы в случае принятия такого решения потребуется порядка 16 млн рублей в год. К сожалению, нужно признать, что в полном объёме это предложение реализовать в ближайшее время едва ли удастся. В июне пройдет первое заседание регионального оргкомитета Победы, который будет регулярно собираться и заниматься подготовкой ко Дню Победы в 2019 году и к юбилейному празднованию в 2020 году. Я уже дал поручение, чтобы в рамках этого комитета рассматривались, в том числе, программы патриотического воспитания, увековечивания памяти героев и поддержки ветеранов, поддержки общественных инициатив. Я предлагаю детально проработать вопрос учреждения статуса дети войны в рамках оргкомитета и подготовить по итогам предложения для рассмотрения областному Собранию депутатов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Отвечая на вопрос фракции КПРФ о работе над погашением задолженностей по выплате зарплат, хочу отметить, что это направление находится на особом контроле как и у нас, так и у полномочного представителя Президента. По всем ключевым предприятиям проходят отдельные рабочие встречи, ведётся поиск путей по урегулированию проблем. С начала 2018 года просроченную задолженность по заработной плате погасили 10 организаций, расположенных на территории города Пскова, на сумму 33,2 млн рублей. В частности, в текущем году состоялись 2 встречи с руководителями и конкурсными управляющими АО «Ростек-Псков» и ОАО «Псковавиа». По итогам заседания комиссии и нашей совместной работы погашена задолженность в сумме 8,9 млн рублей. На начало мая в Пскове 25 организаций имеют просроченную задолженность по заработной плате. Из них 15 организаций являются уже недействующими, 3 организации находятся в стадии банкротства. В прошлом году Псковская типография была выведена из процедуры банкротства. В этом тяжёлом процессе удалось не только выплатить все задолженности, но и вернуть предприятие в рабочее состояние. Исходя из нового указа Президента, Псковской области предстоит провести большую работу и по снижению уровня бедности. В «майском» Указе стоит задача снизить бедность к 2024 году в 2 раза. Основные итоги 2017 года – хотя и не большое, но сокращение численности бедного населения на 9,7 тыс человек и рост реальных доходов населения области (впервые после 2014 года). Особое внимание уделяется поддержке занятности населения. Администрацией области на реализацию мероприятий в этой части запланировано выделение 26,7 млн рублей, что на 2,1 млн рублей больше, чем в 2017 году. Сохраняется стабильность в вопросе заработной платы. Начисленная зарплата выросла по сравнению с предыдущим годом на 5,6% и составила 23,3 тыс рублей. Также выросла и реальная заработная плата. С 1 октября 2017 года и с 1 января 2018 года проведены индексации зарплат бюджетникам на 2% и 4% соответственно. Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года доведен до прожиточного минимума трудоспособного населения области. Рынок труда сохранил устойчивость и стабильность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ