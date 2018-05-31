Конкурс на лучшее поселение стартовал в Псковской области

В пятницу, 1 июня, начался прием заявок и конкурсных материалов для участия в областном конкурсе «Лучшее поседение Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем могут принять участие городские поселения, а также сельские поселения с численностью до 1,7 тысячи человек и более.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Экономика успеха», «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры».

Победители получат гранты в размере 1 млн и 1,5 млн рублей для сельских и городских поселений соответственно. На эти цели в областном бюджете предусмотрены 14 млн рублей.

Отметим, конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит в регионе в третий раз. В 2016 году на него заявились 47 участников, а прошлом — 57.