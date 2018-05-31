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Культура

Псковский способ складывать скирды поразил Гедеминаса Таранду

31 мая 2018 года, 15:45

Пять стогов сена поставили на одной из площадок 52-го Пушкинского праздника поэзии в Михайловском, сообщил  художественный руководитель  Гедеминас Таранда в пресс-центре «Псковской правды».

- Как я люблю сеновал, если бы вы только знали! Как скирдуют псковские крестьяне,  я никогда не видел. Это фантастически ! - поделился Гедеминас Таранда. - Сейчас такое умение уже ушло. Стог получается красавец, поджарый,   не расползается, когда в него прыгаешь. 

Рядом со стогами сена организаторы построили декорацию - дом, в котором будут проходить русские обряды в исполнении артистов. Гостям покажут смотрины невест. На праздник из всех регионов России привезут  этноплатья. Девушки  будут выходить в наряде определенной области, с песней этого края. Сначала покажут платье девочки до 14 лет,  потом наряд невесты после 14 лет. Программа с показом русских обрядов будет проходить нон-стопом с повторением через каждые два час.  

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