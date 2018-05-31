Псковский способ складывать скирды поразил Гедеминаса Таранду

Пять стогов сена поставили на одной из площадок 52-го Пушкинского праздника поэзии в Михайловском, сообщил художественный руководитель Гедеминас Таранда в пресс-центре «Псковской правды».

- Как я люблю сеновал, если бы вы только знали! Как скирдуют псковские крестьяне, я никогда не видел. Это фантастически ! - поделился Гедеминас Таранда. - Сейчас такое умение уже ушло. Стог получается красавец, поджарый, не расползается, когда в него прыгаешь.

Рядом со стогами сена организаторы построили декорацию - дом, в котором будут проходить русские обряды в исполнении артистов. Гостям покажут смотрины невест. На праздник из всех регионов России привезут этноплатья. Девушки будут выходить в наряде определенной области, с песней этого края. Сначала покажут платье девочки до 14 лет, потом наряд невесты после 14 лет. Программа с показом русских обрядов будет проходить нон-стопом с повторением через каждые два час.