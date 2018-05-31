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Культура

Шатер для мам с маленькими детьми появится на Пушкинском празднике поэзии 2 июня

31 мая 2018 года, 15:35

Шатер для мам с маленькими детьми организуют на 52- м Всероссийском Пушкинским празднике поэзии, об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал художественный руководитель 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии Гедеминас Таранда.

- Мамы с маленькими детьми всегда ищут место, где приткнутся, поменять подгузник, покормить ребенка. Негде, - рассказал Гедеминас Таранда. - Перед входом на поляну будет стоять шатер с яблоками, с цветами. Я лично нарежу цветов. Заказали трюмо, чтобы можно было подкраситься, посмотреть на себя. Этим мы говорим нашим мамам, что мы смотрим на них, ждем их с детьми.

Также художественный руководитель фестиваля сообщил, что у него в планах организовать в на псковской земле отдельные  фестивали и мероприятия  для мам.

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