Шатер для мам с маленькими детьми появится на Пушкинском празднике поэзии 2 июня

Шатер для мам с маленькими детьми организуют на 52- м Всероссийском Пушкинским празднике поэзии, об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал художественный руководитель 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии Гедеминас Таранда.

- Мамы с маленькими детьми всегда ищут место, где приткнутся, поменять подгузник, покормить ребенка. Негде, - рассказал Гедеминас Таранда. - Перед входом на поляну будет стоять шатер с яблоками, с цветами. Я лично нарежу цветов. Заказали трюмо, чтобы можно было подкраситься, посмотреть на себя. Этим мы говорим нашим мамам, что мы смотрим на них, ждем их с детьми.

Также художественный руководитель фестиваля сообщил, что у него в планах организовать в на псковской земле отдельные фестивали и мероприятия для мам.