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Происшествия

Чтобы побыстрее добраться домой житель Бежаницкого района угнал авто

31 мая 2018 года, 14:13

Невельские полицейские установили личность жителя Бежаницкого района, подозреваемого в угоне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, от дома в деревне Плавно Новоржевского района неизвестный угнал «УАЗ». Через некоторое время эту машину с техническими повреждениями обнаружили на улице Кооперативной в селе Кудеверь Бежаницкого района.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро. Им оказался безработный житель села Кудеверь Бежаницкого района, 1989 года рождения.

Как выясняется, подозреваемый решил воспользоваться чужой машиной, чтобы побыстрее добраться домой. Однако, по дороге не справился с управлением и съехал в кювет, после чего бросил «УАЗ» и скрылся.

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