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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Нам нужны свежие решения и люди, готовые работать в жёстком графике, в режиме 24/7

31 мая 2018 года, 13:56

Выступая с отчетом о работе администрации региона за 2017 год, врио губернатора Михаил Ведерников вновь подчеркнул, что приоритеты работы в области определены стратегией роста и развития национальной экономики и социальной сферы, обозначенной в указе Президента от 7 мая 2018 года.

«Первоочередными задачами в указе поставлены обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий», - напомнил Михаил Ведерников.

«Эти направления напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области. Социологические опросы показывают, что жителей области больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен на товары и услуги, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ. Мы должны сделать так, чтобы до 2024 поставленные задачи были максимально выполнены», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников отметил, что «2018 год станет годом определения приоритетов и поиска решений в наиболее сложных сферах».

Врио губернатора обратил внимание, что «обычный подход к работе Псковской области не поможет»: «Нам нужны свежие решения и люди, готовые работать в жёстком графике, в режиме 24/7, изо всех сил добиваясь результата».

«Каждый руководитель должен иметь план задач и показателей, по которому будет работать он и его ведомство, и выполнение которого станет главной оценкой его эффективности. Мы будем это внедрять максимально широко по всей области», - заявил Михаил Ведерников.

«Ликвидировать отставание в спокойном темпе сейчас чрезвычайно трудно. Поэтому мы должны находить в себе силы и умение делать качественные профессиональные скачки во всех сферах. И тогда, уверен, у нас все получится», - сказал глава региона, заканчивая отчет.

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