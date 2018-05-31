Михаил Ведерников: Мне совершенно не понятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подверг критике походы к ремонту дорог в регионе. Об этом он сказал, выступая с отчетом о работе администрации области за 2017 году, перед депутатами областного Собрания.

«Существенного внимания региональной власти требует проблема финансирования дорожных работ. Капитальный ремонт дорожной сети оценивается в 15,3 млрд рублей, из которых до сих пор были обеспечены лишь 14%. Думаю, что даже эти 14% используются недостаточно неэффективно», - заявил глава региона.

«Я много езжу по области, и мне совершенно непонятен принцип ямочного ремонта, который применяется в регионе. К нормативному состоянию дороги с его помощью не привести, а заново всё делать придётся очень быстро», - отметил он.

«Результат такой: 90% федеральных дорог в области соответствуют нормативам. Среди региональных этот показатель равен 29%, что уж говорить про районные. Считаю, что сложившийся подход нужно категорически пересмотреть», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Одним из решений станет передача части региональных трасс в федеральную собственность, а также изменение структуры взаимоотношений с «Псковавтодор» – эти направления сейчас прорабатываются», - сообщил врио губернатора депутатам.