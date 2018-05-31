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Политика / Власть

Технопарк «Кванториум» откроется в Пскове в сентябре 2018 года

31 мая 2018 года, 13:37

«Чтобы сохранять систему образования актуальной, нам нужно развивать дополнительные современные курсы профориентации», - отметил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о работе администрации региона за 2017 год.

«Разработан Комплекс мер по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на 2018-2020 годы. На приобретение оборудования в 2018 году уже выделено 83,1 млн. рублей, в том числе 77,3 млн. из федерального бюджета. Открытие технопарка запланировано на сентябрь 2018 года», - сообщил глава региона.

Кроме того, в этом году пять новых центров робототехники будут созданы на средства Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, который выиграл Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник». «Этим направлениям мы будем оказывать всяческую поддержку», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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