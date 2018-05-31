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Политика / Власть

В ближайшие два года новые школы построят в Дно и Великих Луках

31 мая 2018 года, 13:35

«Построена школа в Великих Луках на 825 мест. Кроме того, на 2018-2020 гг. запланировано строительство еще двух учреждений: в Дно на 400 мест и в Великих Луках на 800 мест. Общая стоимость этих проектов - почти 1,5 млрд рублей», - сообщил врио губернатора Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона перед депутатами областного Собрания.

Михаил Ведерников признал, что сохраняется хронический дефицит финансирования, «в особенности, в отношении капитального ремонта школ». «Некоторые учреждения остаются в состоянии, которое сложно назвать даже удовлетворительным. Но каждый вопрос прорабатывается индивидуально, мы ни о ком не забываем», - отметил он.

«Для глобального решения нам необходима помощь федерального бюджета. К сожалению, буквально каждая школа в районах требует ремонта, и сейчас мы точечно выделяем средства в наиболее сложных ситуациях, - сообщил глава региона. - В текущем году Локнянская, Ильинская, Красногородская, Новохованская школы и Невельская гимназия, получат финансирование на ремонт кровли или новые окна. Все эти работы планируется закончить до начала учебного года».

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