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Политика / Власть

Врачебно-физкультурный диспансер в Пскове будет запускаться пошагово

31 мая 2018 года, 13:32

Утвердить пошаговый план по вводу в эксплуатацию врачебно-физкультурного диспансера предложил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания в ходе отчета о работе администрации региона за 2017 год.

«Часто поступают вопросы о судьбе врачебно-физкультурного диспансера. Тема уже всем набила оскомину, и нужно расставить точки над i. На 2018 год средств для реализации этого проекта не запланировано. В 2019 году если мы с вами их и предусмотрим, то явно не в полном объёме», - отметил оню

«Но при этом у нас уже есть полностью перестроенное под необходимые задачи помещение. Я предлагаю утвердить пошаговый план действий по вводу диспансера в эксплуатацию – и постепенно начинать его осваивать. Приглашаю частные компании занимать существующие площади в рамках единой концепции, - предложил Михаил Ведерников. - Мы, как администрация, можем взять на себя реализацию такой задачи, а вы – проконтролировать своевременное выполнение планов. Пошаговое решение вопроса несравнимо лучше, чем потенциальный двух-трёхлетний простой».

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