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Политика / Власть

В Псковской области будет принята актуальная программа привлечения медицинских кадров

31 мая 2018 года, 13:30

Меры поддержки медицинских кадров надо расширять, регион нуждается в актуальной программе привлечения медиков на работу в учреждениях области, заявил врио губернатора Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации области за 2017 год.

«Главное проблемное место нашего здравоохранения, как вы знаете, заключается в кадровом дефиците и, как следствие, доступности и качестве медицинской услуги», - отметил он.

По мнению главы региона, в этом направлении негативные тенденции только предстоит переломить.

«Псковской области, даже с учётом всех существующих программ поддержки, чрезвычайно сложно конкурировать с соседями Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, с частными клиниками – особенно, с точки зрения зарплат, - отметил Михаил Ведерников. - Необходимо расширять спектр мер, направленных на повышение привлекательности наших медицинских учреждений для специалистов, прежде всего, молодых».

Нужно проработать новые меры поддержки и профразвития для необходимых кадров, считает глава региона. Среди таковых он назвал возможность выкупа служебного помещения, организацию конференций, помощь в посещении федеральных и зарубежных обучающих мероприятий, грантовую поддержку, в том числе за счет проведения профессиональных конкурсов.

Глава региона напомнил, что администрацией области уже организованы денежные выплаты студентам-«целевикам», предоставляется служебное жилье медицинским работникам, действуют льготная ипотека, «подъемные», компенсация платы за жилье и коммунальные расходы, проводятся конкурсы профессионального мастерства.

«Нам надо внимательно изучить опыт других регионов и принять актуальную программу привлечения медицинских кадров на ближайшие несколько лет», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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