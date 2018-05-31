Смертность в Псковской области продолжает снижаться

«Долгие годы Псковская область оставалась регионом с одним из худших показателей по соотношению смертности и рождаемости. На примере нашего региона даже изучался феномен «депопуляции». Однако можно точно сказать, что мы ушли от точки «невозврата», - заявил врио губернатора Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с отчетом о работе администрации региона за 2017 год.

«В 2017 году область продолжила уже наметившуюся тенденцию по снижению смертности. Уже более пяти лет этот показатель продолжает падать, в этот раз – на 2,8%, - сообщил он. - Мало того, за эти пять лет смертность снизилась почти по всем направлениям – как по заболеваниям, так и по внешним причинам. Единственным исключением в этом ряду стоят заболевания органов дыхания».

Михаил Ведерников напомнил, что Россия вошла в демографическую яму, которая, по прогнозам экспертов, продлится до 10 лет. «Псковская область на этом фоне не исключение – и наши показатели рождаемости упали на 14,4%. По стране показатель упал на 11%», - отметил он.

Глава региона обратил внимание, что в Псковской области продолжает снижаться младенческая смертностью «В 2012 году коэффициент равнялся 10, в 2015 — 7,7, в 2017 году – 5,3. Это лучший показатель за всю историю области. Уверен, сохранить эту тенденцию поможет новый Перинатальный центр», - подчеркнул Михаил Ведерников.