У нас есть основания предполагать, что «Псковавиа» сохранится - Михаил Ведерников

Врио губернатора Михаил Ведерников заявил о том, что есть основания предполагать о сохранении «Псковавиа» и возобновлении авиасообщения в регионе. В ходе отчета о работе администрации Псковской области на сессии областного Собрания он подробно остановился на мерах по выведению предприятия из кризиса, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Михаил Ведерников напомнил, что было проведено финансовое оздоровление «Псковавиа», а большие долги предприятия по заработной плате, перед налоговой, перед поставщиками услуг, собственниками воздушных судов «вынудили нас в добровольном порядке приостановить действие лётного сертификата».

«Даже на таких условиях нам понадобилось приложить большие усилия, чтобы его сохранить, но, так или иначе, мы выиграли время на устранение замечаний «Росавиации», - подчеркнул глава региона.

«В завершающей стадии находится проект Указа Президента о приватизации «Псковавиа», - заявил Михаил Ведерников. - Мы уже ведем переговоры с потенциальным инвестором, который готов выступить оператором Аэровокзального комплекса, в течение месяца в аэропорту появятся пожарная машина, трап и наземный блок питания».

Кроме того, врио губернатора сообщил, что уже появились предложения по лётной части: «Мы обсуждаем возможность объединения активов с Администрацией Ненецкого автономного округа и создания объединенной компании. Это как вариант». Также готовятся переговоры с авиакомпанией S7 на выполнение регулярных полетов по направлению «Псков-Москва».

«В ближайшее время «Псковавиа» будет возвращен топливо-заправочный функционал. Это даст дополнительные возможности для финансового оздоровления компании», - добавил Михаил Ведерников.