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Политика / Власть

Михаил Ведерников назвал три сценария для Псковской ГРЭС

31 мая 2018 года, 13:22

Вопрос использования площадки Псковской ГРЭС после 2021 года находится в активной проработке, заявил врио губернатора Михаил Ведерников в ходе своего отчета о работе администрации региона за 2017 год. Рассматривается три возможных сценария.

Один из них - сохранение в нынешнем виде — Михаил Ведериков считает маловероятным.

Второй сценарий - вывод ГРЭС в изолированный режим и создание на её основе кластера или технопарка, который бы гарантировано потреблял мощности электростанции. «На данный момент мы ведём переговоры с федеральным центром о возможности получения этой территорией особого статуса, который дал бы будущим резидентам дополнительные федеральные льготы», - рассказал глава региона.

Еще один сценарий - перераспределение лимитов газа для ГРЭС в пользу производителей сжиженного газа. «У нас есть потенциальные инвесторы для этого сценария, которые при условии гарантии получения лимитов в 2021 году готовы уже в 2019 году начать строительство предприятий, при этом общий объем инвестиций может составить около 20 млрд рублей», - отметил Михаил Ведерников.

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