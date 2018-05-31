«Моглино» и электротехнический кластер становятся драйверами экономики региона — Михаил Ведерников

«2017 год принёс Псковской области положительную динамику по направлениям промышленного и сельскохозяйственного производства, роста инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли» - сказал врио губернатора Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона за 2017 год на сессии Псковского областного Собрания.

Промышленность области обеспечила 22% ВРП, показав рост на 4,1%, что выше среднероссийского показателя. Объём отгруженной продукции обрабатывающим сектором в 2017 году составил 91,4 млрд рублей, рост составил 3,4%.

«Драйверами экономики постепенно становятся особая экономическая зона «Моглино» и Великолукский промышленный электротехнический кластер, который по итогам 2017 года был признан Минпромторгом России лидером эффективности в стране», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что кластер включает в себя 19 производственных предприятий, 7 из которых расположены в Пскове. Кластер реализует два проекта общей стоимостью 1,7 млрд рублей, которые до конца года дадут еще 287 рабочих мест.

«Эти точки роста мы будем поддерживать и развивать в сотрудничестве с компетентными организациями, с которыми уже подписали соответственные соглашения, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Так, Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков взяла на себя миссию по продвижению «Моглино» и привлечению инвесторов в Псковскую область. Она же поможет развивать межрегиональное сотрудничество, что дает дополнительные возможности для промышленной кооперации и повышения доли импортозамещения при производстве продукции».

Михаил Ведерников также напомнил, что ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга» разработает «дорожную карту» по развитию композитной отрасли Псковской области, а также определит пилотные проекты и первоочередные задачи по работе в этой сфере. «В первую очередь, организация займётся развитием системы подготовки кадров: научных, инженерно-технических и управленческих», - отметил глава региона.

“2017 год стал фактическим стартом для ОЭЗ «Моглино», где заработало первое предприятие, завод по производству краски финской компании Nor-Maali. Всего же на данный момент в зоне зарегистрировано 9 резидентов, 4 из которых добавились в прошлом году, - сообщил Михаил Ведерников. - В общей сложности, 9 резидентов планируют вложить 4,7 млрд рублей и создать 778 рабочих мест. В 2018 году присоединились ещё два потенциальных резидента с общим объёмом инвестиций 13,4 млрд рублей».

«Интерес к зоне остается достаточно высоким и текущая динамика позволяет с уверенностью предположить, что в скором времени площадка будет полностью заполнена, что даст нам возможность перейти к реализации «второй очереди» проекта – индустриальному парку «Ступино», - считает глава региона.