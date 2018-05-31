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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Мы будем продолжать искать возможности снизить долговую нагрузку

31 мая 2018 года, 13:20


Администрация региона продолжит использовать все возможности для снижения госдолга Псковской области, заявил врио губернатора Михаил Ведерников, выступая с отчетом о работе администрации региона за 2017 год на сессии Псковского областного Собрания.

На 1 января 2018 года госдолг Псковской области составил 16,4 млрд рублей. Это 101,7% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. В 2017 году на обслуживание долга из областного бюджета было направлено 922 млн рублей.

«Это одна из главных проблем региона, требующая решения, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Мы активно работаем над замещением коммерческих кредитов бюджетными. Только в течение 2017 года были рефинансированы 5,3 млрд рублей. Это направление мы продолжили и в 2018 году, заместив на сегодняшний день ещё 1,9 млрд рублей».

«К сожалению, на федеральном уровне программа замещения коммерческих кредитов бюджетными была завершена, - отметил он. - Однако мы будем продолжать искать возможности снизить долговую нагрузку и не только внимательно следить, но и участвовать в создании новых инструментов поддержки, которые предложит правительство России».

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