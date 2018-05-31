Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников назвал ряд труднорешаемых проблем Псковской области

31 мая 2018 года, 13:17

Михаил Ведерников назвал основные трудно решаемые проблемы Псковской области

«Несмотря на положительные тенденции, нужно быть объективными и честными. Стоит признать, что целый ряд сложных и труднорешаемых проблем перекочевал в 2018-й год», - сказал врио губернатора Михаил Ведерников в ходе отчета о работе администрации региона на сессии Псковского областного Собрания сегодня, 31 мая.

Как передает корреспондент «Псковской правды» Михаил Ведерников напомнил о том, что накоплен почти миллиардный долг перед «Газпромом», регион должнен МРСК, корпорации «Ростех», ресурсоснабжающим организациям в муниципалитетах.

«Очень сложное финансовое положение в псковском «Горводоканале», большие долги у «Псковпассажиравтотранса», «Псковавиа» и ряда других организаций», - отметил глава региона.

«Совокупный объём этих долгов и других составляет порядка 16 млрд рублей, а это половина годового дохода консолидированного бюджета области. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения задолженностей, и неукоснительно его выполнять», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что «из года в год» не хватает средств на льготное лекарственное обеспечение жителей области в полном объёме, а подавляющее большинство социальных учреждений области нуждается ремонте.

«Нет никакого смысла драматизировать, но работы нам предстоит действительно очень и очень много, - заявил врио губернатора. - Для решения этих вопросов нужны дополнительные источники финансирования. Важно использовать все возможности: увеличивать собственную доходную базу, вести активную работу по привлечению средств из федерального бюджета, привлекать всевозможные фонды и профессиональные институты, внедрять практику государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, использовать самые передовые практики и технологии».

Эта работа потребует полной самоотдачи и объединения усилий, отметил Михаил Ведерников, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гастроли Псковского драмтеатра продолжатся в Санкт-Петербурге
Михаил Ведерников отчитался о работе администрации за 2017 год (СТЕНОГРАММА)
Конкурс на лучшее поселение стартовал в Псковской области
Псковский способ складывать скирды поразил Гедеминаса Таранду
Шатер для мам с маленькими детьми появится на Пушкинском празднике поэзии 2 июня
Псковская делегация заключила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 10 соглашений о сотрудничестве
О неожиданных заморозках предупреждают жителей Псковской области
Чтобы побыстрее добраться домой житель Бежаницкого района угнал авто
Михаил Ведерников: Нам нужны свежие решения и люди, готовые работать в жёстком графике, в режиме 24/7

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Отчет о работе администрации Псковской области за

31 мая врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выступил на сессии Псковского областного Собрания депутатов с отчетом о работе администрации региона за 2017 год.

Политика / Выборы
16 мая 09:27

Отборные

Процедура предварительного голосования в Псковской области перешла в стадию дебатов

Политика / Власть
14 мая 19:22

Верните баню, свет и переход

Жители Плюсского района обратились к Александру Котову за помощью

Политика / Власть
26 апреля 10:34

Год за полгода

Михаил Ведерников стал псковским