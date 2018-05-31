Михаил Ведерников назвал ряд труднорешаемых проблем Псковской области

Михаил Ведерников назвал основные трудно решаемые проблемы Псковской области

«Несмотря на положительные тенденции, нужно быть объективными и честными. Стоит признать, что целый ряд сложных и труднорешаемых проблем перекочевал в 2018-й год», - сказал врио губернатора Михаил Ведерников в ходе отчета о работе администрации региона на сессии Псковского областного Собрания сегодня, 31 мая.

Как передает корреспондент «Псковской правды» Михаил Ведерников напомнил о том, что накоплен почти миллиардный долг перед «Газпромом», регион должнен МРСК, корпорации «Ростех», ресурсоснабжающим организациям в муниципалитетах.

«Очень сложное финансовое положение в псковском «Горводоканале», большие долги у «Псковпассажиравтотранса», «Псковавиа» и ряда других организаций», - отметил глава региона.

«Совокупный объём этих долгов и других составляет порядка 16 млрд рублей, а это половина годового дохода консолидированного бюджета области. Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения задолженностей, и неукоснительно его выполнять», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что «из года в год» не хватает средств на льготное лекарственное обеспечение жителей области в полном объёме, а подавляющее большинство социальных учреждений области нуждается ремонте.

«Нет никакого смысла драматизировать, но работы нам предстоит действительно очень и очень много, - заявил врио губернатора. - Для решения этих вопросов нужны дополнительные источники финансирования. Важно использовать все возможности: увеличивать собственную доходную базу, вести активную работу по привлечению средств из федерального бюджета, привлекать всевозможные фонды и профессиональные институты, внедрять практику государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, использовать самые передовые практики и технологии».

Эта работа потребует полной самоотдачи и объединения усилий, отметил Михаил Ведерников, подчеркнув, что рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.