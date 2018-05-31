Объявлен конкурс на регионального оператора по обращению с ТКО в южной зоне

Конкурс на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в южной зоне Псковской области объявлен с 28 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конкурсном отборе может принять участие любая организация, соответствующая условиям конкурса по обеспечению вывоза, транспортировки и захоронения ТКО.

Победитель будет известен в конце июня. Согласно конкурсной документации, организация получит статус регионального оператора сроком на 10 лет.