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Общество

Объявлен конкурс на регионального оператора по обращению с ТКО в южной зоне

31 мая 2018 года, 12:56

Конкурс на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в южной зоне Псковской области объявлен с 28 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В конкурсном отборе может принять участие любая организация, соответствующая условиям конкурса по обеспечению вывоза, транспортировки и захоронения ТКО.

Победитель будет известен в конце июня. Согласно конкурсной документации, организация получит статус регионального оператора сроком на 10 лет.

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