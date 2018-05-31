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Общество

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове хотят отдать центру развития молодёжи

31 мая 2018 года, 11:46

Центр для молодежных инициатив будет создан в Пскове на месте бывшего кинотеатра «Октябрь».Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Здание, находящееся в собственности областных властей, передано в безвозмездное пользование Центру развития молодежи «Лофт», который работает в регионе с февраля этого года при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Такое решение приняли депутаты областного Собрания на 21-й сессии в четверг, 31 мая.

Помещение, которое располагается в центре Пскова, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием с тем, чтобы создать открытое публичное пространство, в котором молодежь Псковской области смогла бы реализовывать свои инициативы.

Средства на ремонт здания будут привлекаться из внебюджетных источников.

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