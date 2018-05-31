Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Руслан Шамилов: Жду всех сегодня на встрече в Пскове

31 мая 2018 года, 11:11

Сегодня, 31 мая, в 19:00 в консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) состоятся финальные бои киберсоревнования по виртуальным единоборствам «Бой с чемпионом» по компьютерной игре UFC3. Четырем сильнейшим спортсменам, выявленным в результате отборочных игр, предстоит сразиться со звездами единоборств Артуром Акавовым (бокс), Русланом Шамиловым (ММА), Федором Шумейко (джиу-джитсу), Алиной Смирновой (тхэквондо).

Во время их проведения при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

Рассказывая о подготовке к киберспортивному шоу в Пскове и встрече с поклонниками ММА, Руслан Шамилов отметил, что его не причислить к большим поклонникам игры UFC3.

- Но я, конечно, знаю, что это за игра и с удовольствием попробую себя в ней, - рассказал Шамилов «Псковской правде». - В игре представлены сильнейшие бойцы мира, для мира смешанных единоборств она много значит. К сожалению, много времени перед «Боем с Чемпионом» у меня забрала подготовка к бою и сам бой с Денисом Тюлюлиным. Потренировался я не много, но жду всех на встречу в «Постории» сегодня.

Как ранее сообщала «Псковская правда», несколько дней назад в Санкт-Петербурге прошел международный турнир M-1 Challenge 92, где великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над Денисом Тюлюлиным, обладателем Кубка Москвы по тайскому боксу. Руслан Шамилов в этом бою одержал пятую победу подряд, несмотря на то, что выступал с серьезной травмой правой руки и вел бой практически одной левой.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки. Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Борис Мелентьев из Великих Лук до сих пор находится в розыске (ФОТО)
Стали известны все четвертьфиналисты «Боя с Чемпионом», прошедшего в Пскове
Выставка молодых художников «Наше время» в Пскове продлится до 24 июня
«Псковская правда» устроит в «Простории» бесплатную фотосессию со звёздами единоборств
«Барышню-крестьянку» и «Невский проспект» покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии
Личности «сигаретных» воров установили в Печорском районе
Бесплатно можно будет доехать до 52-го Пушкинского праздника поэзии
Синоптики не прогнозируют осадков в четверг в Псковской области
Появились схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Бой с Чемпионом
В Пскове 28-31 мая состоится «Бой с Чемпионом» - открытое городское первенство города по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам.

Спорт / Соревнования
30 мая 12:26

Большой круг

Велопарад в Пскове прошел при поддержке Тинькофф Банка

Спорт
29 мая 15:05

Бой с чемпионами

«Псковская правда» дает возможность сфотографироваться со звездами единоборств

Спорт / Соревнования
23 мая 09:48

Стартовали со стрельбища

Без масла, с открытым капотом, на голом диске без резины — этап Кубка России «Пушкинские Горы — 2018» проверил раллийщиков на прочность