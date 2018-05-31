Руслан Шамилов: Жду всех сегодня на встрече в Пскове

Сегодня, 31 мая, в 19:00 в консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) состоятся финальные бои киберсоревнования по виртуальным единоборствам «Бой с чемпионом» по компьютерной игре UFC3. Четырем сильнейшим спортсменам, выявленным в результате отборочных игр, предстоит сразиться со звездами единоборств Артуром Акавовым (бокс), Русланом Шамиловым (ММА), Федором Шумейко (джиу-джитсу), Алиной Смирновой (тхэквондо).

Во время их проведения при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

Рассказывая о подготовке к киберспортивному шоу в Пскове и встрече с поклонниками ММА, Руслан Шамилов отметил, что его не причислить к большим поклонникам игры UFC3.

- Но я, конечно, знаю, что это за игра и с удовольствием попробую себя в ней, - рассказал Шамилов «Псковской правде». - В игре представлены сильнейшие бойцы мира, для мира смешанных единоборств она много значит. К сожалению, много времени перед «Боем с Чемпионом» у меня забрала подготовка к бою и сам бой с Денисом Тюлюлиным. Потренировался я не много, но жду всех на встречу в «Постории» сегодня.

Как ранее сообщала «Псковская правда», несколько дней назад в Санкт-Петербурге прошел международный турнир M-1 Challenge 92, где великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал победу над Денисом Тюлюлиным, обладателем Кубка Москвы по тайскому боксу. Руслан Шамилов в этом бою одержал пятую победу подряд, несмотря на то, что выступал с серьезной травмой правой руки и вел бой практически одной левой.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки. Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.