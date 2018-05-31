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Спорт

Стали известны все четвертьфиналисты «Боя с Чемпионом», прошедшего в Пскове

31 мая 2018 года, 10:23

Завершился отборочный турнир по виртуальным единоборствам «Бой с чемпионом» по компьютерной игре UFC3.

Право выступить в финальном этапе заработали Андрей Константинов, Виталий Чубаев, Алексей Константинов и Александр Яковлев. Сегодня, 31 мая, им предстоит противостояние со звездами единоборств Артуром Акавовым (бокс), Русланом Шамиловым (ММА), Федором Шумейко (джиу-джитсу), Алиной Смирновой (тхэквондо).

Финальные бои начнутся в 19:00 в консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2). Во время их проведения при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.

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