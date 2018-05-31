Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Выставка молодых художников «Наше время» в Пскове продлится до 24 июня

31 мая 2018 года, 10:22

В выставочном зале Союза художников России открылась экспозиция молодых художников «Наше время». Вниманию зрителей представлены работы выпускников Детской художественной школы (ДХШ) Пскова и школ искусств нашего региона, Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, факультета технологии и дизайна ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На вернисаже председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник России Виктор Лысюк отметил, что работы 24-х молодых авторов выполнены в техниках живописи, графики, декоративно-прикладногоискусства. Многие из художников в настоящее время продолжают обучение в вузах сферы культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге. Он поблагодарил Государственный комитет Псковской области по культуре за финансовую поддержку организованной экспозиции.

Выставка «Наше время» продлится до 24 июня.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Руслан Шамилов: Жду всех сегодня на встрече в Пскове
Борис Мелентьев из Великих Лук до сих пор находится в розыске (ФОТО)
Стали известны все четвертьфиналисты «Боя с Чемпионом», прошедшего в Пскове
«Псковская правда» устроит в «Простории» бесплатную фотосессию со звёздами единоборств
«Барышню-крестьянку» и «Невский проспект» покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии
Личности «сигаретных» воров установили в Печорском районе
Бесплатно можно будет доехать до 52-го Пушкинского праздника поэзии
Синоптики не прогнозируют осадков в четверг в Псковской области
Появились схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
29 мая 14:24

Коронованная особа

Финальным шоу завершилось одно из наиболее ярких событий весны — конкурс «Миссис Псков — 2018»

Культура / Событие
29 мая 14:01

Мечты сбываются

Жена военного, кормящая мать, уверенный предприниматель — новая королева красоты Пскова

Культура
28 мая 09:42

У каждого своя победа

Живопись — мостик для талантливого автора, лишенного возможности говорить