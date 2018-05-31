Выставка молодых художников «Наше время» в Пскове продлится до 24 июня

В выставочном зале Союза художников России открылась экспозиция молодых художников «Наше время». Вниманию зрителей представлены работы выпускников Детской художественной школы (ДХШ) Пскова и школ искусств нашего региона, Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, факультета технологии и дизайна ПсковГУ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На вернисаже председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник России Виктор Лысюк отметил, что работы 24-х молодых авторов выполнены в техниках живописи, графики, декоративно-прикладногоискусства. Многие из художников в настоящее время продолжают обучение в вузах сферы культуры и искусства в Москве и Санкт-Петербурге. Он поблагодарил Государственный комитет Псковской области по культуре за финансовую поддержку организованной экспозиции.

Выставка «Наше время» продлится до 24 июня.