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Спорт

«Псковская правда» устроит в «Простории» бесплатную фотосессию со звёздами единоборств

31 мая 2018 года, 09:48

В пятницу, 31 мая, в Пскове состоится финал соревнований «Бой с чемпионом» — открытого городского первенства по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам. Мероприятие пройдёт в центре науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2).

Во время финальных соревнований при поддержке «Псковской правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств. В финальных встречах примут участие представители традиционных школ единоборств:

- Боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпионом Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO;

- Тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ;

- Боец смешанного боевого единоборства Руслан Шамилов, мастер спорта России, бронзовый призер двух чемпионатов России, чемпионом России среди студентов, действующий боец серии M1;

- Боец джиу-джитсу Федор Шумейко, мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, призёр Европы по бразильскому джиу-джитсу, неоднократный чемпион и призёр кубка России по джиу-джитсу, старший тренер спортивного клуба Dragons den Pskov «Рубикон».

После виртуальных боев они выйдут к болельщикам для неформального общения. Для болельщиков будут работать смешанные зоны фотографирования, а также проводиться розыгрыши призов и подарков от спонсоров.

«Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

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