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Культура

«Барышню-крестьянку» и «Невский проспект» покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии

31 мая 2018 года, 09:30

Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2018» пройдет в Псковской области в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сцене Научно-культурного центра Пушкинских Гор с 5 по 10 июня выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и Магнитогорска.

На суд зрителей будут представлены три театральные премьеры: «Барышня-крестьянка» и «Невский проспект» в исполнении петербургского театра «Пушкинская школа» (художественный руководитель - Владимир Рецептер) и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в исполнении московского «Контрабас-квартета» (режиссер - Константин Уваров).

Студенты Российского государственного института сценических искусств покажут постановку «Читаем стихи Пушкина». В программе также «Мертвые души», «Пушкин, Моцарт и Сальери», «Капитанская дочка», «В одном департаменте…».

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи с писателем, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимиром Курбатовым и кандидатом филологических наук Светланой Мартьяновой.

С другими мероприятиями праздника поэзии можно ознакомиться здесь.

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