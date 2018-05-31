Личности «сигаретных» воров установили в Печорском районе

Печорские полицейские по «горячим следам» установили двоих парней, подозреваемых в краже табачных изделий из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ночью 29 мая из магазина в деревне Подлесье Печорского района неизвестные вскрыли дверь и украли сигареты и деньги. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Подозреваемые в данной краже установили в кратчайшие сроки. Это – двое безработных жителей города Печоры, 1998 и 2000 годов рождения. В ходе обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.