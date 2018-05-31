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Культура

Бесплатно можно будет доехать до 52-го Пушкинского праздника поэзии

31 мая 2018 года, 09:22

2 июня для жителей Пскова и Великих Лук организовано бесплатное автобусное движение в Пушкинские Горы на 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из областного центра будут курсировать автобусы с 8.00 до 16.00. Отправление от областного Центра семьи, прибытие — автовокзал в Пушкинских Горах. Между главной площадкой праздника в дер. Бугрово и автовокзалом также будут ходить бесплатные шаттлы.

Вернуться в Псков можно будет с 16.00 до 22.30.

Великолучане смогут отправиться на праздник в 9.00 и 10.00 от Великолукского драматического театра. Обратный маршрут — от пушкиногорского автовокзала в 16.00 и 22.30.

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