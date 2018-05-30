Подросткам из Пскова грозит реальный срок за кражу нескольких велосипедов

До пяти лет лишения свободы грозит группе псковских подростков, обвиняемых в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 24 июля 2017 года трое несовершеннолетних молодых людей, 2001 и 2002 годов рождения, по предварительному сговору проникли в подъезд дома на улице Ипподромной, откуда решили совершить кражу велосипедов. Для этого один из них залез на козырек подъезда, через окно пробрался в помещение и изнутри открыл входную дверь. Тем временем, его напарники, действуя согласно распределенным ролям, наблюдали за окружающей обстановкой, а затем зашли в подъезд.

На лестничной площадке первого этажа они увидели хранившиеся там три велосипеда. Один из них при помощи тросового замка был пристегнут к перилам лестницы. Непрошеные «гости» разорвали замок и похитили транспортные средства. С места преступления обвиняемые скрылись. Похищенным имуществом распорядились совместно по своему усмотрению. Тем самым, они причинили трем потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 20 тысяч рублей.