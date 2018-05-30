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Общество

Евгений Карпичев: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая

30 мая 2018 года, 15:33

Псковская область демонстрирует позитивную и устойчивую динамику развития. Такое мнение выразил помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев 30 мая в ходе Региональной инвестиционной энергетической конференции в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Он подчеркнул, что 2017 год Псковская область закончила с неплохими показателями.

- Промышленное производство растет и составило 104%. Продукция сельского хозяйства, в особенности животноводства, тоже растет, плюс 17% в животноводстве. В сфере строительства объем работ составил 24,5 млрд рублей или 107%. Эти показатели определяют развитие субъекта РФ и свидетельствуют об его устойчивой позитивной динамике, — сказал Евгений Карпичев.

Он также напомнил, что на международном экономическом форуме, который прошел на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, Президент России Владимир Путин отметил Псковскую область в числе регионов, который существенно улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

- Область поднялась на 36-е место, и, на мой взгляд, это очень высокий, весомый результат, который достигнут благодаря слаженной работе органов власти, местного самоуправления и бизнеса, — добавил Евгений Карпичев.

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