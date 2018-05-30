В МЧС рассказали, какой будет погода в июне в Псковской области

Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы, в третьей декаде на 0,5-1 гр. С выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 110-150 % от нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В первой половине июня преобладающие ночные температуры прогнозируются +9,0…+14,0 гр. С. Преобла-дающие дневные температуры воздуха прогнозируются +18,0…+23,0 гр. С, в отдельные дни возможно пони-жение температуры до +12,0…+17,0 гр. С.

Во второй половине июня ночные температуры прогнозируются +11,0…+16,0 гр. С. Дневные температуры прогнозируются +20,0…+25,0 гр. С, в третьей декаде месяца воздух может прогреться до +27,0…+30,0 гр. С.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: в течение месяца возможны грозы с порывами ветра 15-18 м/сек.