Программу модернизации оздоровительных лагерей разработают в Псковской области

Власти Псковской области разработают программу модернизации загородных оздоровительных лагерей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соответствующее поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам организации летнего отдыха детей в Невельском районе.

Врио губернатора отметил, что реновация летних лагерей требует серьезных вложений, все сразу отремонтировать не удасться, поэтому предложил специалистам выбрать один-два пилотных и сделать их «под ключ» в соответствии с современными реалиями.

- Обновленные учреждения могут стать хорошей «точкой роста» экономики области и муниципалитетов, на территории которых они расположены, — добавил он.

Отметим, что на сегодняшний день загородные оздоровительные лагеря есть на территории 10 районов Псковской области.