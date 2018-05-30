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Общество

Программу модернизации оздоровительных лагерей разработают в Псковской области

30 мая 2018 года, 12:21

Власти Псковской области разработают программу модернизации загородных оздоровительных лагерей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соответствующее поручение дал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам организации летнего отдыха детей в Невельском районе.

Врио губернатора отметил, что реновация летних лагерей требует серьезных вложений, все сразу отремонтировать не удасться, поэтому предложил специалистам выбрать один-два пилотных и сделать их «под ключ» в соответствии с современными реалиями.

- Обновленные учреждения могут стать хорошей «точкой роста» экономики области и муниципалитетов, на территории которых они расположены, — добавил он.

Отметим, что на сегодняшний день загородные оздоровительные лагеря есть на территории 10 районов Псковской области.

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