Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Рисунки псковских детей можно увидеть в Музее Победы в Москве

30 мая 2018 года, 12:18

Более 300 рисунков детей из разных регионов России можно будет увидеть в московском Музее Победы. Выставка «Дети рисуют мир» откроется в музее 1 июня, будет работать только один день и приурочена к Международному дню защиты детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На экспозиции представлены работы, присланные из городов воинской славы. Их авторы - ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые рисунки детей побывали в космосе. В 2017 году 16 работ совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики не прогнозируют осадков в четверг в Псковской области
Появились схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии
Подросткам из Пскова грозит реальный срок за кражу нескольких велосипедов
Евгений Карпичев: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая
Остановку «Мясокомбинат» убрали на маршруте автобуса №7 в Пскове
Очередной рейд по отключению от газоснабжения абонентов-должников прошёл в Пскове
В МЧС рассказали, какой будет погода в июне в Псковской области
Программу модернизации оздоровительных лагерей разработают в Псковской области
Псковичи участвуют в международной конференции «НКО Северной Европы и России строят мосты»

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
29 мая 14:24

Коронованная особа

Финальным шоу завершилось одно из наиболее ярких событий весны — конкурс «Миссис Псков — 2018»

Культура / Событие
29 мая 14:01

Мечты сбываются

Жена военного, кормящая мать, уверенный предприниматель — новая королева красоты Пскова

Культура
28 мая 09:42

У каждого своя победа

Живопись — мостик для талантливого автора, лишенного возможности говорить