Рисунки псковских детей можно увидеть в Музее Победы в Москве

Более 300 рисунков детей из разных регионов России можно будет увидеть в московском Музее Победы. Выставка «Дети рисуют мир» откроется в музее 1 июня, будет работать только один день и приурочена к Международному дню защиты детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На экспозиции представлены работы, присланные из городов воинской славы. Их авторы - ребята дошкольного и младшего школьного возраста. Некоторые рисунки детей побывали в космосе. В 2017 году 16 работ совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.