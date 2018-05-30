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Общество

Жителям невельской деревни Лехово вернули холодную воду

30 мая 2018 года, 11:30

В Невельском районе прокурор добился восстановления водоснабжения населенного пункта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что согласно договору на оказания услуг по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения сельских поселений в границах муниципального образования «Невельский район» администрация Невельского района определила как гарантирующую организацию, обеспечивающую подачу холодного водоснабжения и содержания объектов водоснабжения, МУП «Невельские теплосети».

Вместе с тем, в течение 4-х месяцев в д. Лехово Невельского района авария в системе холодного водоснабжения, вследствие которой в водозаборных колонках населенного пункта отсутствовала холодная вода, МУП «Невельские теплосети» не устранялась.

В этой связи Невельским межрайонным прокурором в адрес директора МУП «Невельские теплосети» направлено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. Все требования прокурора были удовлетворены.

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