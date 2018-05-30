В Пскове огласили список улиц, которые отремонтируют в этом году

В Пскове продолжаются работы по ремонту улично-дорожной сети города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По заключённым муниципальным контрактам осуществляется ремонт улицы Герцена (на участке от улицы Л. Поземского до улицы Ипподромной); ремонт улицы Красных партизан (от улицы К. Маркса до улицы Воровского); ремонт улицы Алмазной (от улицы Чудской в сторону улицы Л. Поземского); ремонт улицы Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000); ремонт улицы Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до улицы Ипподромной); ремонт тротуара на улице Толстого (от улицы Речной до автобусной остановки «Школа № 17») и по улице Н. Васильева (от д. 69 до д. 75).

Кроме того, в этом году будут выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров на улице Яна Райниса; произведён ремонт улицы К. Маркса (на участке от улицы Некрасова до улицы Пушкина); ремонт улицы Алёхина; ремонт улицы Литейной.