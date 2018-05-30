ЕГЭ по математике базового уровня сдадут сегодня 585 тысяч участников

Единый государственный экзамен по математике базового уровня напишут 30 мая почти 585 тысяч участников, в том числе 563 тысячи выпускников текущего года. Для его проведения будет организовано 5172 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 15 июня. Выпускники, не набравшие на экзамене по базовой математике минимальный балл и не имеющие положительный результат на экзамене профильного уровня, могут пересдать базовую математику в резервный срок.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.