Родственники фронтовиков-невельчан получили экземпляры книги «Солдаты Победы»

В детской школе искусств Невельского района состоялась презентация четвертого тома книги «Солдаты Победы», посвященного невельчанам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках мероприятия врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и главный редактор многотомной историко-культурной серии Николай Никитенко вручили 40 книг родственникам фронтовиков — героев четвертого издания.

Николай Никитенко рассказал, что работа над созданием очередного тома шла очень трудно, потому что в военкомате почти не сохранились документы о рядовом и сержантском составах из Невельского района. Всю информацию о фронтовиках составители собирали по крупицам из разных источников. «Это плод коллективного труда и в определенной степени исследовательская работа, потому как нам удалось открыть новые не известные ранее имена и факты», — сказал он.

В числе выявленных героев — Петр Титович Сидоренко. Он входил в одну штурмовую группу вместе с Почетным гражданином Пскова Михаилом Петровичем Мининым, которая 30 апреля 1945 года водрузила Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине. Сегодня один из томов был вручен его вдове.

Главред поблагодарил составителей четвертого тома за проделанную кропотливую работу, а Михаила Ведерникова — за поддержку проекта.