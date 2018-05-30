Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

К началу нового учебного года в Новохованской школе отремонтируют крышу

30 мая 2018 года, 09:29

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил Новохованскую школу, где оценил объем внеплановых ремонтных работ и обсудил с завучем учреждения Надеждой Калининой другие проблемные вопросы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе отремонтированы входная группа, детское дошкольное отделение, в столовой установлены раковины и бойлер, в учебных классах появились интерактивные доски и проектор, а в рекреации теннисный стол. Надежда Калинина подчеркнула, что в настоящий момент основная проблема школы – это текущая крыша. В здании есть отдельное крыло, которое полностью закрыто для посещения из-за неудовлетворительного состояния. В тех кабинетах, где проходят школьные занятия и работает детский сад, - многочисленным протечки. Последняя была буквально в прошлое воскресенье, когда после дождя залило три кабинета. В спортзале, который не ремонтировался с момента постройки, требуется замена окон. Зимой в зале очень холодно и невозможно заниматься.

Осмотрев школу и ознакомившись с организацией учебного процесса, Михаил Ведерников пообщался с местными жителями, которые ждали врио губернатора в рекреации с вопросом: «Будет ли ремонт?».

- На сегодняшний день ремонт крыши - наша главная задача. В течение недели решим вопрос с финансированием, чтобы работы были сделаны до начала учебного года, - ответил врио губернатора.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики не прогнозируют осадков в четверг в Псковской области
Появились схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии
Подросткам из Пскова грозит реальный срок за кражу нескольких велосипедов
Евгений Карпичев: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая
Остановку «Мясокомбинат» убрали на маршруте автобуса №7 в Пскове
Очередной рейд по отключению от газоснабжения абонентов-должников прошёл в Пскове
В МЧС рассказали, какой будет погода в июне в Псковской области
Программу модернизации оздоровительных лагерей разработают в Псковской области
Рисунки псковских детей можно увидеть в Музее Победы в Москве

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 мая 08:34

Марш-бросок с артритом

Дачники не могут добраться до своих участков из-за прекратившегося железнодорожного сообщения

Общество / Здоровье
30 мая 09:03

Революция в фармации

Почему не хватает денег на льготные лекарства

Общество / Здоровье
29 мая 09:57

Как Париж

Псков первым в России может получить статус города, свободного от СПИДа