К началу нового учебного года в Новохованской школе отремонтируют крышу

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил Новохованскую школу, где оценил объем внеплановых ремонтных работ и обсудил с завучем учреждения Надеждой Калининой другие проблемные вопросы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе отремонтированы входная группа, детское дошкольное отделение, в столовой установлены раковины и бойлер, в учебных классах появились интерактивные доски и проектор, а в рекреации теннисный стол. Надежда Калинина подчеркнула, что в настоящий момент основная проблема школы – это текущая крыша. В здании есть отдельное крыло, которое полностью закрыто для посещения из-за неудовлетворительного состояния. В тех кабинетах, где проходят школьные занятия и работает детский сад, - многочисленным протечки. Последняя была буквально в прошлое воскресенье, когда после дождя залило три кабинета. В спортзале, который не ремонтировался с момента постройки, требуется замена окон. Зимой в зале очень холодно и невозможно заниматься.

Осмотрев школу и ознакомившись с организацией учебного процесса, Михаил Ведерников пообщался с местными жителями, которые ждали врио губернатора в рекреации с вопросом: «Будет ли ремонт?».

- На сегодняшний день ремонт крыши - наша главная задача. В течение недели решим вопрос с финансированием, чтобы работы были сделаны до начала учебного года, - ответил врио губернатора.