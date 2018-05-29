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Общество

Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе

29 мая 2018 года, 17:55

Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке в категории «Историческое поселение» стала одним из 80 победителей Всероссийского конкурса проектов в малых городах. Финал прошел 28 мая в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Призовой фонд номинации — 50 млн рублей.

Городской вал — это высокий мыс над излучиной реки Великой, являющийся основанием городского поселения. Здесь будет создано функциональное общественное пространство для различных групп населения, в том числе с учетом потребностей маломобильных граждан. Парк делится на историческую, прогулочную часть для спокойного отдыха с видом на реку и зону проведения крупных фестивалей, городских праздников и концертов под открытым небом.

В рамках реализации проекта будет восстановлена водяная мельница, появятся детская игровая площадка, дополнительные скамейки и урны, будут разработаны новые экскурсионные программы. Особое внимание уделят озеленению территории. Изюминка проекта — создание зеленого лабиринта.

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