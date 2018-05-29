Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии

Фолиант 17 века «История Эфиопии» станет предметом экспозиции на 52-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Книга в пергаменном переплете хранится в Древлехранилище Псковского музея-заповедника и будет представлена гостям праздничных мероприятий в доме-музее А. С. Пушкина в селе Михайловском.

Автором исторического труда является немецкий ученый, основатель научной эфиопистики Иов Лудольф. Его работа была издана в 1681 году во Франкфурте-на Майне (Германия), а затем переведена на английский, французский, нидерландский и церковнославянский языки.

Первое в Европе научное описание Эфиопии содержит не только сведения о стране, но и гравюры с изображениями обезьян, муфлонов, слонов, бегемота и бананового растения.

«Возможно, «Историю Эфиопии» читал и арап Петра Первого — Абрам Петрович Ганнибал, прадед А. С. Пушкина, которого поэт считал эфиопом. Это первое научное описание Эфиопии не потеряло значения и сегодня»,- отмечают организаторы.

Выставка одного предмета начнет работать 1 июня. С другими мероприятиями 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии можно познакомиться здесь.