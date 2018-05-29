Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии

29 мая 2018 года, 16:55

Фолиант 17 века «История Эфиопии» станет предметом экспозиции на 52-м Всероссийском Пушкинском празднике поэзии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Книга в пергаменном переплете хранится в Древлехранилище Псковского музея-заповедника и будет представлена гостям праздничных мероприятий в доме-музее А. С. Пушкина в селе Михайловском.

Автором исторического труда является немецкий ученый, основатель научной эфиопистики Иов Лудольф. Его работа была издана в 1681 году во Франкфурте-на Майне (Германия), а затем переведена на английский, французский, нидерландский и церковнославянский языки.

Первое в Европе научное описание Эфиопии содержит не только сведения о стране, но и гравюры с изображениями обезьян, муфлонов, слонов, бегемота и бананового растения.

«Возможно, «Историю Эфиопии» читал и арап Петра Первого — Абрам Петрович Ганнибал, прадед А. С. Пушкина, которого поэт считал эфиопом. Это первое научное описание Эфиопии не потеряло значения и сегодня»,- отмечают организаторы.

Выставка одного предмета начнет работать 1 июня. С другими мероприятиями 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии можно познакомиться здесь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе
Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу
Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы
Синоптики: 30 мая в Псковской области осадков не предвидится
Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами
Вор из Пскова успел продать один из украденных велосипедов
Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом
Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей
Начало совместной работы с «Единой Россией» Михаил Ведерников назвал результативным

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Пушкинский праздник
С 1 по 6 июня по традиции в Псковской области пройдут 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.

Культура / Событие
29 мая 14:24

Коронованная особа

Финальным шоу завершилось одно из наиболее ярких событий весны — конкурс «Миссис Псков — 2018»

Культура / Событие
29 мая 14:01

Мечты сбываются

Жена военного, кормящая мать, уверенный предприниматель — новая королева красоты Пскова

Культура
28 мая 09:42

У каждого своя победа

Живопись — мостик для талантливого автора, лишенного возможности говорить