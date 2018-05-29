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Общество

Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу

29 мая 2018 года, 15:08

51% выпускников ПсковГУ определились с место дальнейшей работы. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» рассказал ректор Псковского университета Юрий Демьяненко.

Согласно данным анкетирования выпускников, 30-35% из них намерены продолжить учиться в вузе, 12-15% уходят на срочную службу в армию, еще 5-6% выпускников пока не определились.

- 51% выпускников пойдут работать, они уже подыскали рабочие места, - рассказал Юрий Демьяненко. – С местом работы они определись и во многом благодаря прохождению практики.

У университета 350 баз практик, как на территории Псковской области, так и за ее пределами. Студенты проходят практику на таких крупных предприятиях региона, как АО «Псковский электромашиностроительный завод», АО «Псковский завод АДС», завод «Авар», «Псковэлектросвар», ЗАО «Завод электротехического оборудования», швейная фабрика «Славянка» и многие другие.  

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