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Политика / Выборы

Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей

29 мая 2018 года, 12:44

«Мы отталкиваемся от приоритетов, определённых последним майским указом Президента России Владимира Путина», - заявил врио губернатора Михаил Ведерников, выступая на форуме регионального отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент «Псковской правды», глава региона напомнил первоочередные задачи указа: обеспечение естественного роста численности населения и устойчивого роста реальных доходов граждан, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий.

«Эти вопросы напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области, - отметил Михаил Ведерников. - Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат - 53%, рост цен - 43%, ситуация в сфере здравоохранения — 43%, и высокие цены на услуги ЖКХ - 39%».

«Наше направление работы определяют эти два ключевых фактора. - заявил врио губернатора. - Мы будем действовать в соответствии с генеральной линией руководства страны и прямыми ожиданиями наших жителей».

Михаил Ведерников процитировал Владимира Путина: «Только при постоянном не формальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития».

«Этот тезис мы в полной мере реализуем в Псковской области, поддерживая открытый диалог с общественными институтами и жителями региона, - заявил врио губернатора.

Он отметил, что в Псковской области получили новое дыхание Общественная палата и Молодёжный парламент, формируется институт общественных помощников губернатора, активизированы встречи с населением, набирает обороты проект «Команда-2018».

«Мы все вместе, общими усилиями будем работать над дальнейшим улучшением качества жизни людей нашего региона», - сказал он.

«Рассчитываю на наше с вами сотрудничество, - обратился он к единороссам. - Потому что только сообща можно добиться решения амбициозных задач. История Псковской области доказывает, как много псковичи могут сделать вместе».

«Сегодня тоже нужно объединиться. Нам – «Единой России», жителям Псковской области, всем, кто заинтересован в дальнейшем развитии региона. Уверен, вместе у нас все получится! - подчеркнул Михаил Ведерников.

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