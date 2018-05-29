Начало совместной работы с «Единой Россией» Михаил Ведерников назвал результативным

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал совместную работу с «Единой Россией» результативной, сообщает корреспондент «Псковской правды» с форума регионального отделения партии, который проходит 29 мая в Пскове.

«Начало нашей совместной работы уже можно назвать результативным. Речь идёт не только о выделении неких дополнительных средств, но и о донастройке текущих возможностей, правильной расстановке приоритетов», - сказал Михаил Ведерников.

В качестве примеров он назвал Полистовский заповедник, который «по нашим рекомендациям будет включен в систему противопожарного мониторинга». Кроме того, «началась активная работа с туристическими агентствами Санкт-Петербурга, которые не знали о мультимодальных перевозках в Пушкинские Горы».

«Ваша помощь и экспертная оценка придали дополнительную динамику многим насущным вопросам», - дал Михаил Ведерников оценку совместной работе с единороссами.

«Но мы можем больше, - подчеркнул он. - Говорят, что доброе начало – половина дела. И первые результаты нашей работы позволяют надеяться на то, что у нас получится составить реальный план приоритетных действий с учётом всех точек зрения».