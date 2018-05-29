Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

Начало совместной работы с «Единой Россией» Михаил Ведерников назвал результативным

29 мая 2018 года, 12:33

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал совместную работу с «Единой Россией» результативной, сообщает корреспондент «Псковской правды» с форума регионального отделения партии, который проходит 29 мая в Пскове.

«Начало нашей совместной работы уже можно назвать результативным. Речь идёт не только о выделении неких дополнительных средств, но и о донастройке текущих возможностей, правильной расстановке приоритетов», - сказал Михаил Ведерников.

В качестве примеров он назвал Полистовский заповедник, который «по нашим рекомендациям будет включен в систему противопожарного мониторинга». Кроме того, «началась активная работа с туристическими агентствами Санкт-Петербурга, которые не знали о мультимодальных перевозках в Пушкинские Горы».

«Ваша помощь и экспертная оценка придали дополнительную динамику многим насущным вопросам», - дал Михаил Ведерников оценку совместной работе с единороссами.

«Но мы можем больше, - подчеркнул он. - Говорят, что доброе начало – половина дела. И первые результаты нашей работы позволяют надеяться на то, что у нас получится составить реальный план приоритетных действий с учётом всех точек зрения».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе
Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии
Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу
Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы
Синоптики: 30 мая в Псковской области осадков не предвидится
Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами
Вор из Пскова успел продать один из украденных велосипедов
Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом
Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
16 мая 09:27

Отборные

Процедура предварительного голосования в Псковской области перешла в стадию дебатов

Политика / Власть
14 мая 19:22

Верните баню, свет и переход

Жители Плюсского района обратились к Александру Котову за помощью

Политика / Власть
26 апреля 10:34

Год за полгода

Михаил Ведерников стал псковским