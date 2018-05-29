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Политика / Выборы

Михаил Ведерников готов посвятить ближайшие пять лет работе на благо Псковской области

29 мая 2018 года, 12:27

«Впереди нам с вами предстоит несколько лет активной, продуктивной и, самое главное, результативной работы, - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, выступая на форуме регионального отделения партии «Единая Россия». - У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор - посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей. Это моя главная задача».

Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку единороссов, «совместная работа уже началась», отметил он.

«За полгода моей работы в Псковской области я изучил весь спектр проблем региона, в том числе, благодаря очень важным для меня встречам с активом партии в районах», - сказал Михаил Ведерников.

На этих встречах поднимались вопросы от частных до системных, отметил врио губернатора: «От увеличения времени стоянки поездов на станции «Сущево», до системных проблем, таких как ремонт образовательных учреждений и домов культуры, долгов перед энергоснабжающими организациями, состоянием дорожной сети и качества питьевой воды».

«Мы вместе разобрали десятки задач и проработали для них возможные решения, - заявил Михаил Ведерников. - Часть вопросов уже решается, остальные будут включены в перспективный план развития региона».

Добавим, что в четверг, 31 мая, пройдет очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов, на которой будет назначена дата выборов губернатора региона.

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