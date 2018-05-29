Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом

Псковские боксеры, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, вернулись с третьим общекомандным местом в неофициальном зачете с чемпионата СЗФО по боксу среди мужчин в Ухте.

Первое место заняли Дмитрий Муратов и Иван Шитиков. Вторым стал Эльми Зиядзаде. Третьи — Нарек Тарвердян и Владислав Гультяев.

— Несмотря на то, что в прошлом году мы стали на чемпионате СЗФО первыми, в этом повторить результат не удалось. Но к команде никаких претензий нет, — прокомментировал результат подопечных тренер сборной Псковской области Вадим Голик. — Двух призеров мы недосчитались по объективным обстоятельствам — травмы. Отмечу серебро Эльми Зиядзаде. В финале он, по сути, на равных боксировал с мастером спорта международного класса из Череповца Данилой Шведом. И только решение судей оставило его на второй строчке.