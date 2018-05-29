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Спорт

Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом

29 мая 2018 года, 12:59

Псковские боксеры, спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, вернулись с третьим общекомандным местом в неофициальном зачете с чемпионата СЗФО по боксу среди мужчин в Ухте.

Первое место заняли Дмитрий Муратов и Иван Шитиков. Вторым стал Эльми Зиядзаде. Третьи — Нарек Тарвердян и Владислав Гультяев.

— Несмотря на то, что в прошлом году мы стали на чемпионате СЗФО первыми, в этом повторить результат не удалось. Но к команде никаких претензий нет, — прокомментировал результат подопечных тренер сборной Псковской области Вадим Голик. — Двух призеров мы недосчитались по объективным обстоятельствам — травмы. Отмечу серебро Эльми Зиядзаде. В финале он, по сути, на равных боксировал с мастером спорта международного класса из Череповца Данилой Шведом. И только решение судей оставило его на второй строчке.

Первое место на Северо-Западе наши боксеры по стечению обстоятельств упустили.
Фото из архива Федерации бокса Псковской области
Сезон у псковских боксеров с наступлением лета не заканчивается. Следующий старт — Спартакиада молодежи, стартующая 31 мая. 

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