Дуэль взглядов состоится на «Бое с Чемпионом»

Во вторник, 29 мая, в Пскове начались соревнования по киберспорту «Бой с Чемпионом» - открытое городское первенство города по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам. В клетке для ММА установят мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.

В консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдут отборочные бои по олимпийской системе. Будут выявлены четыре сильнейших бойца. Они смогут выбрать любого доступного в игре персонажа. В финальных встречах 31 мая к четырем сильнейшим присоединятся представители традиционных школ единоборств:

- Боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпионом Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO;

- Тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ;

- Боец смешанного боевого единоборства Руслан Шамилов, мастер спорта России, бронзовый призер двух чемпионатов России, чемпионом России среди студентов, действующий боец серии M1;

- Боец джиу-джитсу Федор Шумейко, мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, призёр Европы по бразильскому джиу-джитсу, неоднократный чемпион и призёр кубка России по джиу-джитсу, старший тренер спортивного клуба Dragons den Pskov «Рубикон».

Перед началом боев каждый четвертьфиналист сможет принять участие в настоящей дуэли взглядов со спортсменами. Также участники получат сертификаты на индивидуальную тренировку от профессионалов.

Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.