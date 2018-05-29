Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Дуэль взглядов состоится на «Бое с Чемпионом»

29 мая 2018 года, 12:00

Во вторник, 29 мая, в Пскове начались соревнования по киберспорту «Бой с Чемпионом» - открытое городское первенство города по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам. В клетке для ММА установят мониторы и игровое оборудование, чтобы подчеркнуть антураж мероприятия.

В консольном зале Центра науки и спорта «Без Предела» спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2) пройдут отборочные бои по олимпийской системе. Будут выявлены четыре сильнейших бойца. Они смогут выбрать любого доступного в игре персонажа. В финальных встречах 31 мая к четырем сильнейшим присоединятся представители традиционных школ единоборств:

- Боксер Артур Акавов, победитель международных турниров, мастер спорта России, чемпионом Европы по версии WBO, интернациональный чемпионом по версии WBO;

- Тхэквондист Алина Смирнова, чемпион Псковской области, чемпион СЗФО, бронзовый призер Кубка России, тренер высшей категории, обладательница черного пояса (2 дан) по тхэквондо ИТФ;

- Боец смешанного боевого единоборства Руслан Шамилов, мастер спорта России, бронзовый призер двух чемпионатов России, чемпионом России среди студентов, действующий боец серии M1;

- Боец джиу-джитсу Федор Шумейко, мастер спорта по самбо и джиу-джитсу, призёр Европы по бразильскому джиу-джитсу, неоднократный чемпион и призёр кубка России по джиу-джитсу, старший тренер спортивного клуба Dragons den Pskov «Рубикон».

Перед началом боев каждый четвертьфиналист сможет принять участие в настоящей дуэли взглядов со спортсменами. Также участники получат сертификаты на индивидуальную тренировку от профессионалов.

Во время финальных соревнований турнира по киберспорту «Бой с чемпионом» 31 мая при поддержке «Псковской Правды» состоится автограф- и фотосессия со звездами единоборств.

Напомним, «Бой с Чемпионом» проводится Федерацией компьютерного спорта Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи города Пскова. Победителей ждут ценные призы, кубки и подарки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе
Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии
Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу
Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы
Синоптики: 30 мая в Псковской области осадков не предвидится
Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами
Вор из Пскова успел продать один из украденных велосипедов
Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом
Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Бой с Чемпионом
В Пскове 28-31 мая состоится «Бой с Чемпионом» - открытое городское первенство города по UFC3, популярной компьютерной игре в жанре файтинг, посвященной боевым смешанным единоборствам.

Спорт
29 мая 15:05

Бой с чемпионами

«Псковская правда» дает возможность сфотографироваться со звездами единоборств

Спорт / Соревнования
23 мая 09:48

Стартовали со стрельбища

Без масла, с открытым капотом, на голом диске без резины — этап Кубка России «Пушкинские Горы — 2018» проверил раллийщиков на прочность

Спорт / Соревнования
23 мая 09:45

Медали уехали

В Пскове состоялся первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»