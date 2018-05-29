До конца года участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе будет отремонтирован

Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На участке общей протяженностью почти 13 км до конца года будет уложен новый асфальт, обустроены 14 автобусных остановок и установлены 7 новых автопавильонов с наружным освещением. Также дорожники смонтируют водопропускные трубы, водоотводные лотки, ливневую канализацию, подходы к железнодорожному переезду, переустроят сети связи и линии электроснабжения. Кроме того, в планах — реконструкция моста через реку Лусня.

Стоимость работ составляет 336 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» с привлечением финансирования из областного бюджета.