Псковский гребец Александр Матвеев дебютирует на европейской воде

Российская команда по академической гребле выступила успешно на молодежном первенстве Европы во французском Гравлине, завоевав две бронзовых медали и одну золотую.

Представитель Псковской области, спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Матвеев в воскресенье, 27 мая, выступая в финале «В» в одиночке, финишировал пятым. Это одиннадцатый итоговый результат. Всего в соревнованиях принимали участие 34 страны, 440 атлетов.