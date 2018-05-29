Псковский гребец Александр Матвеев дебютирует на европейской воде

Российская команда по академической гребле выступила успешно на молодежном первенстве Европы во французском Гравлине, завоевав две бронзовых медали и одну золотую.
Представитель Псковской области, спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Матвеев в воскресенье, 27 мая, выступая в финале «В» в одиночке, финишировал пятым. Это одиннадцатый итоговый результат. Всего в соревнованиях принимали участие 34 страны, 440 атлетов.
Впереди у Александра поступление в высшее учебное заведение, а также первенство Псковской области по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет в июне. И выступление в июле на всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет в Ростове-на-Дону.
Матвеев-младший был одним из лучших в мире на тренажерах зимой, но на воде только начинает восхождение.
Фото из архива Сергея Матвеева
Победители ростовского старта получат право представлять нашу страну в Чехии (Рачице) на первенстве мира по гребному спорту в августе.
Тренирует спортсмена Сергей Матвеев.
Еще один подопечный Матвеева-старшего, гребец Павел Сорин, в составе сборной страны начинает выступление в Белграде, на первом в сезоне этапе Кубка мира.