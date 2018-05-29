В Псковской области собирают сборную легкоатлетов для соревнований в Смоленске

В Великие Луки прошел Чемпионат Псковской области по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.
В Великие Луки прошел Чемпионат Псковской области по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.
1 место - Великие Луки;
2 место - Псков.
Среди районов:
1 место - Великолукский район;
2 место - Невельский район;
3 место - Куньинский район.
По итогам соревнований скомплектована Сборная команда Псковской области для участия в Чемпионате и первенстве СЗФО по легкой атлетике, который пройдет с 5 по 8 июня в Смоленске.