В Псковской области собирают сборную легкоатлетов для соревнований в Смоленске

В Великие Луки прошел Чемпионат Псковской области по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 92 спортсмена. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 место - Великие Луки;

2 место - Псков.

Среди районов:

1 место - Великолукский район;

2 место - Невельский район;

3 место - Куньинский район.

По итогам соревнований скомплектована Сборная команда Псковской области для участия в Чемпионате и первенстве СЗФО по легкой атлетике, который пройдет с 5 по 8 июня в Смоленске.